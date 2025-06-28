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  4. Источник: ЛНЗ провернул неожиданный трансфер. Пришлось заплатить
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 10:59 | Обновлено 28 июня 2025, 11:25
1014
1

Источник: ЛНЗ провернул неожиданный трансфер. Пришлось заплатить

Маркиян Бакус стал игроком «фиолетовых»

28 июня 2025, 10:59 | Обновлено 28 июня 2025, 11:25
1014
1
Источник: ЛНЗ провернул неожиданный трансфер. Пришлось заплатить
ФК Рух. Маркиян Бакус

Черкасский ЛНЗ подписал молодого голкипера Маркияна Бакуса, который является воспитанником львовского Руха. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, именно в расположении «фиолетовых» начнет сезон Марьян. Руководству черкасского клуба пришлось заплатить за переход голкипера, но сумма трансфера не уточняется.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги Бакус провел 4 матча за «Движение», пропустив 12 мятчей и два матча сыграв «на ноль».

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины

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Маркиян Бакус ЛНЗ Черкассы Рух Львов трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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ffff
Хочу зрозуміти "провів 4 матчі, пропустивши 12 матчів та два матчі зігравши на "нуль", але не можу. Чи то пише журналіст, чи ТаТоТаке
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