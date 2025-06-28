Источник: ЛНЗ провернул неожиданный трансфер. Пришлось заплатить
Маркиян Бакус стал игроком «фиолетовых»
Черкасский ЛНЗ подписал молодого голкипера Маркияна Бакуса, который является воспитанником львовского Руха. Об этом пишет ТаТоТаке.
По информации источника, именно в расположении «фиолетовых» начнет сезон Марьян. Руководству черкасского клуба пришлось заплатить за переход голкипера, но сумма трансфера не уточняется.
В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги Бакус провел 4 матча за «Движение», пропустив 12 мятчей и два матча сыграв «на ноль».
Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины
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