Источник: ЛНЗ провернул неожиданный трансфер. Пришлось заплатить

Черкасский ЛНЗ подписал молодого голкипера Маркияна Бакуса, который является воспитанником львовского Руха. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, именно в расположении «фиолетовых» начнет сезон Марьян. Руководству черкасского клуба пришлось заплатить за переход голкипера, но сумма трансфера не уточняется.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги Бакус провел 4 матча за «Движение», пропустив 12 мятчей и два матча сыграв «на ноль».

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины