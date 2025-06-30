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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 16:22 | Обновлено 30 июня 2025, 16:23
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0

Верес Ровно – Нива Тернополь – 3:0. Видео голов и обзор матча

Поединок прошел в Ровно на стадионе «Авангард»

30 июня 2025, 16:22 | Обновлено 30 июня 2025, 16:23
147
0
Верес Ровно – Нива Тернополь – 3:0. Видео голов и обзор матча
НК Верес

«Верес» провел первый контрольный матч на летних учебно тренировочных сборах. Команда Олега Шандрука сыграла с «Нивой» (Тернополь) и одержала уверенную победу со счетом 3:0

По договоренности команды играли 120 минут. Также при получении красной карточки разрешалось заменить провинившегося игрока. И это выручило «Верес». Если бы не эта договоренность, то команда уже с 10-й минуты играла бы в меньшинстве. Красную карточку получил игрок, находящийся на просмотре.

К этому времени «Верес» уже вел в счете. Гол на 5-й минуте забил Виталий Дахновский.

Еще до перерыва Дмитрий Годя забил в ворота «Нивы» второй мяч. А окончательный счет в матче установил еще один игрок на просмотре.

Товарищеский матч. 28 июня. Ровно. Стадион «Авангард»

«Верес» – «Нива» Тернополь – 3:0

Голы: Дахновский, 5, Годя, 37, ИНП, 120

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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