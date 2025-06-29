Александрия разгромила Ингулец в товарищеском матче
Вице-чемпион Украины полностью переиграл соперника
29 июня «Александрия» сыграла контрольный матч против петровского «Ингульца».
Вице-чемпион Украины одержал уверенную победу над соперником – 5:1.
За александрийцев дублем отличился Матеус, а также по голу забили Козак и Булеца.
Еще один мяч – автогол игрока «Ингульца».
«Александрия» в этом сезоне готовится не только к чемпионату Украины, но и к Лиге конференций. «Ингулец» будет играть в Первой лиге и постарается подняться в классе.
Товарищеская игра. 29 июня
Александрия – Ингулец – 5:1
Голы: Матеус (2), Булеца, Козак, автогол – игрок на просмотре.
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