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Товарищеские матчи
Александрия
29.06.2025 11:30 – FT 5 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 15:42 | Обновлено 29 июня 2025, 15:57
1328
0

Александрия разгромила Ингулец в товарищеском матче

Вице-чемпион Украины полностью переиграл соперника

29 июня 2025, 15:42 | Обновлено 29 июня 2025, 15:57
1328
0
Александрия разгромила Ингулец в товарищеском матче
УПЛ

29 июня «Александрия» сыграла контрольный матч против петровского «Ингульца».

Вице-чемпион Украины одержал уверенную победу над соперником – 5:1.

За александрийцев дублем отличился Матеус, а также по голу забили Козак и Булеца.

Еще один мяч – автогол игрока «Ингульца».

«Александрия» в этом сезоне готовится не только к чемпионату Украины, но и к Лиге конференций. «Ингулец» будет играть в Первой лиге и постарается подняться в классе.

Товарищеская игра. 29 июня

Александрия – Ингулец – 5:1

Голы: Матеус (2), Булеца, Козак, автогол – игрок на просмотре.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Александрия Александрия - Ингулец Ингулец Сергей Булеца Артем Козак Амарал Матеус учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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