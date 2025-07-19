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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 23:28 |
246
1

Кривбасс на сборах разгромно уступил Динамо Загреб

Матч закончился со счетом 1:5

19 июля 2025, 23:28 |
246
1
Кривбасс на сборах разгромно уступил Динамо Загреб
ФК Кривбасс

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

19 июля встретились Динамо Загреб и Кривбасс Кривой Рог. Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении. Игра прошла на арене Максимир в хорватском городе Загреб и закончилась со счетом 5:1 в пользу Динамо Загреба.

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Единственный гол в составе Кривбасса забил венесуэлец Глейкер Мендоса.

Товарищеские матчи. 19 июля

Динамо Загреб – Кривбасс – 5:1

Голы: Видович, 20, Любичич, 39, 47, Варела, 79, Виливальд, 81 (автогол) – Мендоза, 16.

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Динамо Загреб товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Глейкер Мендоса
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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