Кривбасс на сборах разгромно уступил Динамо Загреб
Матч закончился со счетом 1:5
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
19 июля встретились Динамо Загреб и Кривбасс Кривой Рог. Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении. Игра прошла на арене Максимир в хорватском городе Загреб и закончилась со счетом 5:1 в пользу Динамо Загреба.
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Единственный гол в составе Кривбасса забил венесуэлец Глейкер Мендоса.
Товарищеские матчи. 19 июля
Динамо Загреб – Кривбасс – 5:1
Голы: Видович, 20, Любичич, 39, 47, Варела, 79, Виливальд, 81 (автогол) – Мендоза, 16.
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