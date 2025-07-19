В субботу, 19 июля, состоится товарищеский поединок между криворожским «Кривбассом» и хорватским «Динамо Загреб». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Кривбасс

В 30-х поединках УПЛ в прошлом сезоне криворожцы завоевали 47 очков и заняли 5-е место турнирной таблицы. Только 1 балла не хватило команде до 4-й строчки и участия в квалификации Лиги конференций. С Кубка Украины коллектив вылетел на стадии 1/8 финала после поражения 2:1 против житомирского «Полесья».

Динамо Загреб

В прошлом сезоне чемпионата Хорватии коллективу очень не повезло – «Динамо», как и «Риека» набрало 65 очков, однако из-за худших показателей в личных встречах столичная команда заняла 2-е место. Также неудача постигла клуб в кубке страны, откуда загребцы вылетели в полуфинале после минимального поражения против Осиека.

Интересные факты

«Динамо Загреб» забило 69 голов в прошлом сезоне чемпионата Хорватии – лучший результат среди всех команд лиги.

«Кривбасс› пропустил 26 голов в прошлом сезоне УПЛ, только у 3 коллективов лучшие показатели – «Динамо Киев» (19), «Александрия» (22) и «Колос» (25).

В последних 6-ти официальных играх «Кривбасс» забивал более 1 гола только 1 раз – в игре против «Левого Берега» в начале мая, тогда поединок завершился со счетом 4:0.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.58.

Прогноз Sport.ua Кривбасс Динамо Загреб Тотал меньше 3.5 1.58 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.