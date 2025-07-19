Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Загреб – Кривбасс. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Динамо Загреб
19.07.2025 20:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 09:57 | Обновлено 19 июля 2025, 10:37
67
0

Динамо Загреб – Кривбасс. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 19 июля в 20:00 по Киеву

19 июля 2025, 09:57 | Обновлено 19 июля 2025, 10:37
67
0
Динамо Загреб – Кривбасс. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Кривбасс

В субботу, 19 июля, состоится товарищеский поединок между криворожским «Кривбассом» и хорватским «Динамо Загреб». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Кривбасс

В 30-х поединках УПЛ в прошлом сезоне криворожцы завоевали 47 очков и заняли 5-е место турнирной таблицы. Только 1 балла не хватило команде до 4-й строчки и участия в квалификации Лиги конференций. С Кубка Украины коллектив вылетел на стадии 1/8 финала после поражения 2:1 против житомирского «Полесья».

Динамо Загреб

В прошлом сезоне чемпионата Хорватии коллективу очень не повезло – «Динамо», как и «Риека» набрало 65 очков, однако из-за худших показателей в личных встречах столичная команда заняла 2-е место. Также неудача постигла клуб в кубке страны, откуда загребцы вылетели в полуфинале после минимального поражения против Осиека.

Интересные факты

  • «Динамо Загреб» забило 69 голов в прошлом сезоне чемпионата Хорватии – лучший результат среди всех команд лиги.
  • «Кривбасс› пропустил 26 голов в прошлом сезоне УПЛ, только у 3 коллективов лучшие показатели – «Динамо Киев» (19), «Александрия» (22) и «Колос» (25).
  • В последних 6-ти официальных играх «Кривбасс» забивал более 1 гола только 1 раз – в игре против «Левого Берега» в начале мая, тогда поединок завершился со счетом 4:0.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.58.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
19 июля 2025 -
20:00
Динамо Загреб
Тотал меньше 3.5 1.58 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Металлист – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Загреб – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 – Бохум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс Кривой Рог Динамо Загреб прогнозы товарищеские матчи прогнозы на футбол контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ
Футбол | 19 июля 2025, 10:21 4
Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ
Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ

Виктор заявил, что донецкий клуб должен легко выиграть УПЛ в следующем сезоне

Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Сербией?
Волейбол | 18 июля 2025, 20:12 1
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Сербией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Сербией?

Сине-желтые занимают 7-е место в зачете

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 19.07.2025, 06:23
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Бокс | 18.07.2025, 18:59
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Бристоль Сити – Бормнут. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 19.07.2025, 09:40
Бристоль Сити – Бормнут. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Бристоль Сити – Бормнут. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
18.07.2025, 07:30 1
Бокс
ФЬЮРИ: «Бой Усик – Дюбуа? Набросится на него, и ему будет конец»
ФЬЮРИ: «Бой Усик – Дюбуа? Набросится на него, и ему будет конец»
18.07.2025, 03:00 1
Бокс
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
17.07.2025, 23:35 2
Футбол
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
17.07.2025, 16:55 15
Футбол
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
17.07.2025, 09:10 3
Бокс
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
18.07.2025, 17:59 15
Бокс
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
18.07.2025, 23:13 2
Футбол
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
18.07.2025, 12:22 70
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем