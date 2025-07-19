Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

19 июля в 20:00 встречаются Динамо Загреб и Кривбасс Кривой Рог.

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Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Игра проходит на арене Максимир в хорватском городе Загреб.

Криворожский Кривбасс занял 5-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Динамо Загреб – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит УПЛ-ТВ, доступный на MEGOGO

Анонс матча