Динамо Загреб – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 июля в 20:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
19 июля в 20:00 встречаются Динамо Загреб и Кривбасс Кривой Рог.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Игра проходит на арене Максимир в хорватском городе Загреб.
Криворожский Кривбасс занял 5-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.
Динамо Загреб – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит УПЛ-ТВ, доступный на MEGOGO
Анонс матча
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