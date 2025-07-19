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Товарищеские матчи
Динамо Загреб
19.07.2025 20:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 10:43 | Обновлено 19 июля 2025, 10:51
53
0

Динамо Загреб – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 июля в 20:00 видеотрансляцию товарищеского матча

19 июля 2025, 10:43 | Обновлено 19 июля 2025, 10:51
53
0
Динамо Загреб – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

19 июля в 20:00 встречаются Динамо Загреб и Кривбасс Кривой Рог.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Игра проходит на арене Максимир в хорватском городе Загреб.

Криворожский Кривбасс занял 5-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Динамо Загреб – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит УПЛ-ТВ, доступный на MEGOGO

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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