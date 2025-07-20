«Счет не по игре». Патрик ван Леувен прокомментировал игру с Динамо Загреб

Нидерландский тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен дал несколько комментариев после спарринга с загребским «Динамо», в котором его команда уступила со счетом 1:5:

– Патрик, насколько полезным оказался сегодня спарринг с «Динамо» Загреб?

– Много разных причин, почему этот матч был полезен для нас. Прежде всего, летние сборы подходят к завершению. За это время мы имели возможность сыграть с сильными соперниками. «Динамо» Загреб – это топовая команда уровня Лиги Чемпионов, которая действительно может многому научить – как игроков, так и нас, тренерский штаб. Но, считаю, в целом счет не по игре.

– Как оцените дебют последнего новичка команды Карлоса Рохаса?

– Считаю, он произвел хорошее впечатление, несмотря на то, что находится с нами всего несколько дней. Думаю, он также под впечатлением от европейского футбола. То же самое можно сказать и о других футболистах – они увидели много болельщиков на трибунах, почувствовали скорость и силу соперника. Но мы старались играть в свой футбол.

– Какие главные уроки можно извлечь из спарринга?

– Это игра с максимальной точностью, контроль мяча, четкое выполнение передач. Благодаря этим моментам мы сможем создавать больше голевых ситуаций.

– Какие теперь планы у «Кривбасса» после матча?

– После этой игры мы возвращаемся домой. Команда будет восстанавливаться не только после сегодняшнего поединка, но и после всех летних сборов в целом. Игроки уже получили видео с этого спарринга – будем анализировать игру.

В Кривом Роге подробно обсудим как сам матч, так и сборы в целом, разберем положительные и отрицательные моменты. Кстати, положительного было действительно много, ведь мы создавали моменты, играли комбинационно. Впрочем, в скорости и физической силе нам еще есть чему поучиться у соперника. Над этим и будем работать на тренировках.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» подписал защитника.