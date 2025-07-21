Динамо Загреб – Кривбасс – 5:1. Видео голов и обзор матча

Криворожский «Кривбасс» продолжает подготовку к старту нового сезона. В субботу, 19 июля, команда Патрика ван Леувена сыграла пятый спарринг на сборах. Соперником стал хорватский клуб «Динамо» Загреб.

«Кривбасс» открыл счет на 16-й минуте. Гол забил венесуэлец Глейкер Мендоса.

Еще до перерыва «Динамо» отыгралось и вышло вперед. А во втором тайме в ворота команды Патрика ван Леувена влетели еще три мяча.

Товарищеский матч. 19 июля. Загреб, Хорватия

«Динамо» Загреб – «Кривбасс» – 5:1

Голы: Видович, 20, Любичич, 39, 47, Варела, 79, Виливальд, 81 (автогол) – Мендоза, 16.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча