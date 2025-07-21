Динамо Загреб – Кривбасс – 5:1. Видео голов и обзор матча
«Кривбасс» завершил программу спаррингов поражением
Криворожский «Кривбасс» продолжает подготовку к старту нового сезона. В субботу, 19 июля, команда Патрика ван Леувена сыграла пятый спарринг на сборах. Соперником стал хорватский клуб «Динамо» Загреб.
«Кривбасс» открыл счет на 16-й минуте. Гол забил венесуэлец Глейкер Мендоса.
Еще до перерыва «Динамо» отыгралось и вышло вперед. А во втором тайме в ворота команды Патрика ван Леувена влетели еще три мяча.
Товарищеский матч. 19 июля. Загреб, Хорватия
«Динамо» Загреб – «Кривбасс» – 5:1
Голы: Видович, 20, Любичич, 39, 47, Варела, 79, Виливальд, 81 (автогол) – Мендоза, 16.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЧ
Украинец не ответил на лозунг: «Слава Украине»