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Товарищеские матчи
Динамо Загреб
19.07.2025 20:00 – FT 5 : 1
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 18:17 |
91
0

Динамо Загреб – Кривбасс – 5:1. Видео голов и обзор матча

«Кривбасс» завершил программу спаррингов поражением

21 июля 2025, 18:17 |
91
0
Динамо Загреб – Кривбасс – 5:1. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» продолжает подготовку к старту нового сезона. В субботу, 19 июля, команда Патрика ван Леувена сыграла пятый спарринг на сборах. Соперником стал хорватский клуб «Динамо» Загреб.

«Кривбасс» открыл счет на 16-й минуте. Гол забил венесуэлец Глейкер Мендоса.

Еще до перерыва «Динамо» отыгралось и вышло вперед. А во втором тайме в ворота команды Патрика ван Леувена влетели еще три мяча.

Товарищеский матч. 19 июля. Загреб, Хорватия

«Динамо» Загреб – «Кривбасс» – 5:1

Голы: Видович, 20, Любичич, 39, 47, Варела, 79, Виливальд, 81 (автогол) – Мендоза, 16.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Динамо Загреб товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Глейкер Мендоса видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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