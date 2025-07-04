Пенальти и автогол. Кудровка в товарищеском матче обыграла Шахтер U-19
«Кудровка» одержала первую победу на сборах
ФК «Кудровка» готовится к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Спарринг с «Шахтером» U-19 стал для команды вторым на учебно-тренировочных сборах. После поражения в матче с СК «Полтава» (1:2), «Кудровка» обыграла юношескую команду «Шахтера» (3:1).
«Кудровка» вышла вперед уже на 3-й минуте поединка. Дмитрий Коркишко реализовал пенальти. «Шахтер» U-19 отыгрался на 24-й минуте, забив после углового.
«Кудровка» снова вышла вперед на 58-й минуте. Команде помог автогол. А на 65-й минуте отличился Александр Евтушенко. Матч закончился победой «Кудровки» со счетом 3:1.
Товарищеский матч. 4 июля. Буча, стадион «Юбилейный»
«Кудровка» – «Шахтер» U-19 – 3:1
Голы: Коркишко, 3 (с пенальти), ?, 58 (автогол), Евтушенко, 65 – ?, 24
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