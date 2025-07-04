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Товарищеские матчи
Кудровка
04.07.2025 11:00 – FT 3 : 1
Шахтер Донецк U19
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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 13:23 |
666
1

Пенальти и автогол. Кудровка в товарищеском матче обыграла Шахтер U-19

«Кудровка» одержала первую победу на сборах

04 июля 2025, 13:23 |
666
1
Пенальти и автогол. Кудровка в товарищеском матче обыграла Шахтер U-19
ФК Кудровка

ФК «Кудровка» готовится к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Спарринг с «Шахтером» U-19 стал для команды вторым на учебно-тренировочных сборах. После поражения в матче с СК «Полтава» (1:2), «Кудровка» обыграла юношескую команду «Шахтера» (3:1).

«Кудровка» вышла вперед уже на 3-й минуте поединка. Дмитрий Коркишко реализовал пенальти. «Шахтер» U-19 отыгрался на 24-й минуте, забив после углового.

«Кудровка» снова вышла вперед на 58-й минуте. Команде помог автогол. А на 65-й минуте отличился Александр Евтушенко. Матч закончился победой «Кудровки» со счетом 3:1.

Товарищеский матч. 4 июля. Буча, стадион «Юбилейный»

«Кудровка» – «Шахтер» U-19 – 3:1

Голы: Коркишко, 3 (с пенальти), ?, 58 (автогол), Евтушенко, 65 – ?, 24

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу U-19 контрольные матчи УПЛ Кудровка Дмитрий Коркишко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Talya-Vi-Talya
Нічого страшного. Це досвід.
Не враховуючи пенальті і авто, за чистими голами 1-1: НА РІВНІ із вже чинним дорослим клубом УПЛ! Пишаюсь юними гірниками! ⚒️🧡🖤 😊😊😊
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