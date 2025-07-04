Кудровка играет товарищеский матч с Шахтером U-19

ФК «Кудровка» готовится к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Этот спарринг станет для команды вторым на учебно-тренировочных сборах. Ранее «Кудровка» уступила «Полтаве» 1:2.

ФК «Кудровка» прошлый сезон завершила на четвертом месте чемпионской группы Первой лиги. Команда участвовала в переходных матчах за место в УПЛ. «Кудровка» проиграла первый матч «Ворскле», но в гостях взяла реванш и выбила соперника в серии пенальти.

«Шахтер» U-19 прошлый чемпионат среди юношеских команд завершил на втором месте в 30 матчах команда набрала 76 очков.

Матч «Кудровка» – «Шахтер» U-19 начнется в 11:00 по Киеву. Видеотрансляция не запланирована.