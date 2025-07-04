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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 10:46 | Обновлено 04 июля 2025, 11:02
184
0

Кудровка играет товарищеский матч с Шахтером U-19

Поединок пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный»

04 июля 2025, 10:46 | Обновлено 04 июля 2025, 11:02
184
0
Кудровка играет товарищеский матч с Шахтером U-19
ФК Кудровка

ФК «Кудровка» готовится к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Этот спарринг станет для команды вторым на учебно-тренировочных сборах. Ранее «Кудровка» уступила «Полтаве» 1:2.

ФК «Кудровка» прошлый сезон завершила на четвертом месте чемпионской группы Первой лиги. Команда участвовала в переходных матчах за место в УПЛ. «Кудровка» проиграла первый матч «Ворскле», но в гостях взяла реванш и выбила соперника в серии пенальти.

«Шахтер» U-19 прошлый чемпионат среди юношеских команд завершил на втором месте в 30 матчах команда набрала 76 очков.

Матч «Кудровка» – «Шахтер» U-19 начнется в 11:00 по Киеву. Видеотрансляция не запланирована.

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чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19 Кудровка Шахтер Донецк U-19 Украинская Премьер-лига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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