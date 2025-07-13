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ЛНЗ Черкассы
13.07.2025 11:00 – FT 5 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 15:33 | Обновлено 13 июля 2025, 15:47
681
0

Наконец-то прорвало. ЛНЗ разгромил Ингулец в контрольном матче

Подопечные Виталия Пономарева забили пять мячей в ворота соперника

13 июля 2025, 15:33 | Обновлено 13 июля 2025, 15:47
681
0
Наконец-то прорвало. ЛНЗ разгромил Ингулец в контрольном матче
ФК ЛНЗ.

Черкасский ЛНЗ продолжает подготовку к старту нового сезона Украинской Премьер-лиги. Подопечные Виталия Пономарева убедительно разгромили «Ингулец», вылетевший из УПЛ по итогам прошлого сезона.

«Фиолетовые» активнее начали поединок, но забить быстрый гол им не удалось. Исправили это подопечные Виталия Пономарева уже на 30 минуте матча: После чудесного дриблинга Кузык выполнил подачу, а Момо выиграл верховую борьбу у защитника Ингульца и головой отправил мяч в сетку.

На 34 минуте игры голом отличился грузинский «фиолетовый» Шота Ноникашвили, воспользовавшись ошибкой защитника у своих ворот. А на 37 минуте встречи Марк Ассинор уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме характер игры почти не изменился. ЛНЗ атаковал, а Ингулец – защищался, проводя единичные атаки. На 64 минуте игры Фрэнсис Момо забил 4 мяча в ворота Ингульца: После прохода флангом Рябова, Францис удачно замкнул его передачу на дальней стойке. А на 85-й минуте Артур Рябов забил невероятный гол, установив окончательный счет во встрече.

Контрольный матч. 13 июля, воскресенье.

ЛНЗ – Ингулец – 5:0

Голы: Момо, 30, 64, Ноникашвили, 34, Ассинор, 37 (пенальти), Рябов, 85

ФК ЛНЗ.
ФК ЛНЗ.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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