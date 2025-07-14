ЛНЗ – Ингулец – 5:0. Видео голов и обзор матча

ЛНЗ на учебно-тренировочных сборах продолжает подготовку к началу нового сезона. В воскресенье, 13 июля, подопечные Виталия Пономарева повели контрольный матч с «Ингульцом».

ЛНЗ открыл счет на 30-й минуте матча. Фрэнсис Момо выиграл верховую борьбу у защитника «Ингульца» и головой отправил мяч в сетку.

Через четыре минуты Шота Ноникашвили воспользовался ошибкой защитника и сделал счет 2:0. А на 37-й минуте матча Марк Ассинор уверенно реализовал пенальти.

После перерыва игроки ЛНЗ забили еще два мяча. Голы на свой счет записали Фрэнсис Момо и Артур Рябов.

Товарищеский матч. 13 июля

ЛНЗ – Ингулец – 5:0

Голы: Момо, 30, 64, Ноникашвили, 34, Ассинор, 37 (пенальти), Рябов, 85

Видео голов и обзор матча