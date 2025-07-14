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13.07.2025 11:00 – FT 5 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 13:01 | Обновлено 14 июля 2025, 14:24
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ЛНЗ – Ингулец – 5:0. Видео голов и обзор матча

Команда Виталия Пономарева одержала уверенную победу

14 июля 2025, 13:01 | Обновлено 14 июля 2025, 14:24
220
0
ЛНЗ – Ингулец – 5:0. Видео голов и обзор матча
ФК ЛНЗ

ЛНЗ на учебно-тренировочных сборах продолжает подготовку к началу нового сезона. В воскресенье, 13 июля, подопечные Виталия Пономарева повели контрольный матч с «Ингульцом».

ЛНЗ открыл счет на 30-й минуте матча. Фрэнсис Момо выиграл верховую борьбу у защитника «Ингульца» и головой отправил мяч в сетку.

Через четыре минуты Шота Ноникашвили воспользовался ошибкой защитника и сделал счет 2:0. А на 37-й минуте матча Марк Ассинор уверенно реализовал пенальти.

После перерыва игроки ЛНЗ забили еще два мяча. Голы на свой счет записали Фрэнсис Момо и Артур Рябов.

Товарищеский матч. 13 июля

ЛНЗ – Ингулец – 5:0

Голы: Момо, 30, 64, Ноникашвили, 34, Ассинор, 37 (пенальти), Рябов, 85

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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