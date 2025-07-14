ЛНЗ – Ингулец – 5:0. Видео голов и обзор матча
Команда Виталия Пономарева одержала уверенную победу
ЛНЗ на учебно-тренировочных сборах продолжает подготовку к началу нового сезона. В воскресенье, 13 июля, подопечные Виталия Пономарева повели контрольный матч с «Ингульцом».
ЛНЗ открыл счет на 30-й минуте матча. Фрэнсис Момо выиграл верховую борьбу у защитника «Ингульца» и головой отправил мяч в сетку.
Через четыре минуты Шота Ноникашвили воспользовался ошибкой защитника и сделал счет 2:0. А на 37-й минуте матча Марк Ассинор уверенно реализовал пенальти.
После перерыва игроки ЛНЗ забили еще два мяча. Голы на свой счет записали Фрэнсис Момо и Артур Рябов.
Товарищеский матч. 13 июля
ЛНЗ – Ингулец – 5:0
Голы: Момо, 30, 64, Ноникашвили, 34, Ассинор, 37 (пенальти), Рябов, 85
Видео голов и обзор матча
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