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ЛНЗ Черкассы
12.07.2025 16:00 – FT 1 : 1
Полтава
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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 11:52 | Обновлено 14 июля 2025, 12:33
122
0

ЛНЗ Черкассы – СК Полтава – 1:1. Видео голов и обзор матча

Команды сыграли на базе ЛНЗ

14 июля 2025, 11:52 | Обновлено 14 июля 2025, 12:33
122
0
ЛНЗ Черкассы – СК Полтава – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК ЛНЗ

ЛНЗ и новичок УПЛ СК «Полтава» продолжают учебно-тренировочные сборы. Для обеих команд этот спарринг стал третьим в программе подготовки к сезону.

Команды обменивались моментами, но отличиться удалось СК «Полтава. На 40-й минуте забил Евгений Мисюра.

ЛНЗ отыгрался на 53-й минуте. Счет сравнял Джевисон Беннетт.

Эта ничья стала для ЛНЗ второй на летних сборах. Ранее команда Виталия Пономарева сыграла вничью 0:0 с «Викторией» (Сумы) и со счетом 2:1 обыграла киевскую «Оболонь».

СК «Полтава» тоже пока не проигрывала. В предыдущих матчах команда обыграла «Кудровку» 2:1 и сыграла вничью 0:0 с «Викторией».

Товарищеский матч. 12 июля. Учебно-тренировочный комплекс ЛНЗ

«ЛНЗ» Черкассы – СК «Полтава» – 1:1

Голы: Беннетт, 53 – Мисюра, 40

Видео голов и обзор матча

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товарищеские матчи Полтава чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Джевисон Беннетт Евгений Мисюра
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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