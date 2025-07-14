ЛНЗ Черкассы – СК Полтава – 1:1. Видео голов и обзор матча

ЛНЗ и новичок УПЛ СК «Полтава» продолжают учебно-тренировочные сборы. Для обеих команд этот спарринг стал третьим в программе подготовки к сезону.

Команды обменивались моментами, но отличиться удалось СК «Полтава. На 40-й минуте забил Евгений Мисюра.

ЛНЗ отыгрался на 53-й минуте. Счет сравнял Джевисон Беннетт.

Эта ничья стала для ЛНЗ второй на летних сборах. Ранее команда Виталия Пономарева сыграла вничью 0:0 с «Викторией» (Сумы) и со счетом 2:1 обыграла киевскую «Оболонь».

СК «Полтава» тоже пока не проигрывала. В предыдущих матчах команда обыграла «Кудровку» 2:1 и сыграла вничью 0:0 с «Викторией».

Товарищеский матч. 12 июля. Учебно-тренировочный комплекс ЛНЗ

«ЛНЗ» Черкассы – СК «Полтава» – 1:1

Голы: Беннетт, 53 – Мисюра, 40

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