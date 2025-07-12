ЛНЗ и СК Полтава проводят товарищеский матч. Стартовые составы

ЛНЗ и СК «Полтава» продолжают учебно-тренировочные сборы. Для обеих команд этот спарринг станет третьим в программе подготовки к сезону.

В прошлом сезоне ЛНЗ занял 12 место в турнирной таблице УПЛ. От зоны переходных матчей команда оторвалась на четыре очка.

После завершения сезона в клубе произошли кадровые изменения. Новым главным тренером команды стал Виталий Пономарев.

При новом тренере клуб провел два спарринга. ЛНЗ сыграл вничью 0:0 с «Викторией» (Сумы) и со счетом 2:1 обыграл киевскую «Оболонь».

СК «Полтава» по итогам прошлого сезона добыл путевку в УПЛ. Команда тоже провела два контрольных матча, в которых обыграла «Кудровку» 2:1 и сыграла вничью 0:0 с «Викторией».

Поединок пройдет на поле учебно-тренировочного центра ЛНЗ. Начало матча запланировано на 16:00.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ представил новую форму на сезон УПЛ.