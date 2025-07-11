ФОТО. ЛНЗ представил новую форму на сезон УПЛ. Есть интересный элемент
Техническим спонсором «фиолетовых» остается Macron
Черкасский ЛНЗ официально представил новую игровую форму, в которой будет выступать в будущем сезоне Украинской Премьер-лиги. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«⚡️ЛОВИМ РИТМ ГОРОДА⚡️», – лаконично говорится в сообщении.«Фиолетовые» записали довольно интересный видеоролик, где разные люди примеряли джерси в разных локациях города.
Техническим спонсором черкасского клуба остается Macron. Форма выполнена в привычных цветах – фиолетовый и белый, с добавлением молний, которые уже стали символом ЛНЗ.
В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ занял 12 место турнирной таблицы, едва спасшись от вылета в Первую лигу Украины. После завершения прошлого сезона руководство «фиолетовых» решило уволить Романа Григорчука, пригласив на вакантное место Виталия Пономарева.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ переманил топ-менеджера другого клуба УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите фотогалерею первой игры 1-го раунда квалификации Лиги Европы
Хорватский полузащитник договорился о сотрудничестве на один год с «Миланом»
Ця форма мені особисто не подобається. Кольори минулорічної були кращі.