ФОТО. ЛНЗ представил новую форму на сезон УПЛ. Есть интересный элемент

Черкасский ЛНЗ официально представил новую игровую форму, в которой будет выступать в будущем сезоне Украинской Премьер-лиги. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«⚡️ЛОВИМ РИТМ ГОРОДА⚡️», – лаконично говорится в сообщении.«Фиолетовые» записали довольно интересный видеоролик, где разные люди примеряли джерси в разных локациях города.

Техническим спонсором черкасского клуба остается Macron. Форма выполнена в привычных цветах – фиолетовый и белый, с добавлением молний, ​​которые уже стали символом ЛНЗ.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ занял 12 место турнирной таблицы, едва спасшись от вылета в Первую лигу Украины. После завершения прошлого сезона руководство «фиолетовых» решило уволить Романа Григорчука, пригласив на вакантное место Виталия Пономарева.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ переманил топ-менеджера другого клуба УПЛ