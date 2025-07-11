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  4. ФОТО. ЛНЗ представил новую форму на сезон УПЛ. Есть интересный элемент
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 07:33 |
719
1

ФОТО. ЛНЗ представил новую форму на сезон УПЛ. Есть интересный элемент

Техническим спонсором «фиолетовых» остается Macron

11 июля 2025, 07:33 |
719
1
ФОТО. ЛНЗ представил новую форму на сезон УПЛ. Есть интересный элемент
ЛНЗ.

Черкасский ЛНЗ официально представил новую игровую форму, в которой будет выступать в будущем сезоне Украинской Премьер-лиги. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«⚡️ЛОВИМ РИТМ ГОРОДА⚡️», – лаконично говорится в сообщении.«Фиолетовые» записали довольно интересный видеоролик, где разные люди примеряли джерси в разных локациях города.

Техническим спонсором черкасского клуба остается Macron. Форма выполнена в привычных цветах – фиолетовый и белый, с добавлением молний, ​​которые уже стали символом ЛНЗ.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ занял 12 место турнирной таблицы, едва спасшись от вылета в Первую лигу Украины. После завершения прошлого сезона руководство «фиолетовых» решило уволить Романа Григорчука, пригласив на вакантное место Виталия Пономарева.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ переманил топ-менеджера другого клуба УПЛ

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игровая форма ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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🇧🇷 ЧУДІК ЖЕНЯ (ШУКАЙТЕ В СОЦ. МЕРЕЖАХ)
В заголовку пише "Є цікавий елемент". Який?
Ця форма мені особисто не подобається. Кольори минулорічної були кращі.
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