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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
12.07.2025 16:00 – FT 1 : 1
Полтава
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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 18:56 | Обновлено 12 июля 2025, 19:30
232
0

Боевая ничья. ЛНЗ и СК Полтава обменялись голами в спарринге

Команды сыграли на базе ЛНЗ

12 июля 2025, 18:56 | Обновлено 12 июля 2025, 19:30
232
0
Боевая ничья. ЛНЗ и СК Полтава обменялись голами в спарринге
ФК ЛНЗ

ЛНЗ и СК «Полтава» продолжают учебно-тренировочные сборы. Для обеих команд этот спарринг стал третьим в программе подготовки к сезону в УПЛ.

Команды обменивались моментами, но отличиться удалось СК «Полтава. На 40-й минуте забил Евгений Мисюра.

ЛНЗ отыгрался на 53-й минуте. Счет сравнял Джевисон Беннетт.

Эта ничья стала для ЛНЗ второй на летних сборах. Ранее команда Виталия Пономарева сыграла вничью 0:0 с «Викторией» (Сумы) и со счетом 2:1 обыграла киевскую «Оболонь».

СК «Полтава» тоже пока не проигрывала. В предыдущих матчах команда обыграла «Кудровку» 2:1 и сыграла вничью 0:0 с «Викторией».

Товарищеский матч. 12 июля. Учебно-тренировочный комплекс ЛНЗ

«ЛНЗ» Черкассы – СК «Полтава» – 1:1

Голы: Беннетт, 53 – Мисюра, 40

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товарищеские матчи Полтава чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Евгений Мисюра Джевисон Беннетт
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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