Боевая ничья. ЛНЗ и СК Полтава обменялись голами в спарринге
Команды сыграли на базе ЛНЗ
ЛНЗ и СК «Полтава» продолжают учебно-тренировочные сборы. Для обеих команд этот спарринг стал третьим в программе подготовки к сезону в УПЛ.
Команды обменивались моментами, но отличиться удалось СК «Полтава. На 40-й минуте забил Евгений Мисюра.
ЛНЗ отыгрался на 53-й минуте. Счет сравнял Джевисон Беннетт.
Эта ничья стала для ЛНЗ второй на летних сборах. Ранее команда Виталия Пономарева сыграла вничью 0:0 с «Викторией» (Сумы) и со счетом 2:1 обыграла киевскую «Оболонь».
СК «Полтава» тоже пока не проигрывала. В предыдущих матчах команда обыграла «Кудровку» 2:1 и сыграла вничью 0:0 с «Викторией».
Товарищеский матч. 12 июля. Учебно-тренировочный комплекс ЛНЗ
«ЛНЗ» Черкассы – СК «Полтава» – 1:1
Голы: Беннетт, 53 – Мисюра, 40
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