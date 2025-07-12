Лидер ЛНЗ сменил игровой номер, намекнув на свое будущее

Черкасский ЛНЗ провел закрытую встречу с болельщиками, где присутствовал корреспондент Sport.ua, на которой «фиолетовые» представили новую «десятку» клуба.

Символический игровой номер, который был вакантным после ухода Виталия Бойко из расположения ЛНЗ, получил легионер Мухаррем Яшари, который был признан лучшим игроком «фиолетовых» по итогам прошлого сезона.

Мухаррем торжественно получил игровую футболку с новым игровым номером из рук главного тренера «фиолетовых» Виталия Пономарева и под аплодисменты болельщиков пообещал привести клуб к новым высотам.

Ранее сообщалось, что Яшари подписал новый контракт с «фиолетовыми» на фоне слухов о заинтересованности других клубов Украинской Премьер-лиги.