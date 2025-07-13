КАЮК – о нагрузках Пономарева в ЛНЗ: «Футболисты просили, чтобы...»

Черкасский ЛНЗ провел закрытую встречу с болельщиками, где представил фанатам нового главного тренера Виталия Пономарева. На встрече присутствовал корреспондент Sport.ua, которому удалось задать несколько вопросов коучу «фиолетовых».

– Просматривая некоторые фрагменты тренировочного процесса на клубных медиа, видно, что футболистам очень тяжело даются тренировки. Расскажите, какие казусы случались во время учебно-тренировочного собрания?

– Смотрите, это все немного раздутые истории относительно нагрузок, потому что мы видим, какой сейчас футбол – он интенсивный. У меня очень большие сомнения, что не тренируясь интенсивно, команда выйдет и сыграет. Это неправильное мнение. Футболисты должны быть хорошо готовы физически. Какой бы качественный футболист ни был – без физической подготовки ничего не получится. Команде сложно, но она адаптируется к этому, – заявил Пономарев.

Самый интересный казус рассказал генеральный директор клуба Василий Каюк: «Самая смешная ситуация, это когда вчера (в четверг – ред.) была буря в Черкассах, то футболисты стояли в тренажерном зале и просили, чтобы она не заканчивалась, чтобы не было тренировки», – признался Василий.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ занял 12 место турнирной таблицы, едва спасшись от вылета в Первую лигу Украины. После завершения прошлого сезона руководство «фиолетовых» решило уволить Романа Григорчука, пригласив на вакантное место Виталия Пономарева.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ переманил капитана другого клуба УПЛ, он будет выступать за U-19