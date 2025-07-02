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Товарищеские матчи
Металлист 1925
02.07.2025 12:00 – FT 0 : 3
Панатинаикос
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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 14:14 | Обновлено 02 июля 2025, 15:10
1747
7

Крупное поражение. Металлист 1925 уступил Панатинаикосу

Команда Младена Бартуловича сыграла второй контрольный матч на сборах

02 июля 2025, 14:14 | Обновлено 02 июля 2025, 15:10
1747
7
Крупное поражение. Металлист 1925 уступил Панатинаикосу
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» учебно-тренировочные сборы проводит в Австрии. В среду, 2 июля, харьковский клуб сыграл товарищеский матч с греческим «Пататинаикосом».

В первом тайме команды присматривались друг к другу. На перерыв соперники ушли при нулях на табло.

А вот во втором тайме все сложилось не в пользьзу «Металлиста 1925». Даниэль Мансини на 60-й и 73-й минутах оформил дубль. Точку в матче на 89- минуте поставил форвард «Панатинаикоса» и сборной Польши Кароль Свидерски.

Товарищеский матч. 2 июля. Австрия, поселок Ангерберг, стадион «Sportplatz Angerberg»

«Металлист 1925» (Украина) – «Панатинаикос» (Греция) – 0:3

Голы: Мансини 60, 73, Свидерски 89

«Металлист 1925»: Варакута (Мозиль 46), Крупский (Салюк 11, Кравец 75), Шабанов (Обинайя 61), Павлюк (Капинус 61), Мартынюк (Снурницин 46), Калюжный (к) (Король 61), Антюх (Панченко 61), Калитвинцев (Юрченко 46), Чурко (Когут 46), Рашица (Гаджиев 46), Овусу (Мба 46)

«Панатинаикос» (стартовый состав): Дронговски, Коцирас, Едвай, Ингасон, Кириапулос, Максимович, Никас, Тете, Джуричич, Еремеев, Брегу.

Предупреждения: Кравец 83, Павлюк 86

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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Андрій Заліщук
Харківский характер
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_9Quantum19_
Гол на 73хв вигадали судді. Хто робив огляд, ви хоч гру у записі подивіться, а потім заголовки пишіть.
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saltim
Как детей в одну калитку. Разный уровень
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BUKO_CV
Будьте реалістами
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Battersea
Все замены на зло кондуктору.
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