Крупное поражение. Металлист 1925 уступил Панатинаикосу

«Металлист 1925» учебно-тренировочные сборы проводит в Австрии. В среду, 2 июля, харьковский клуб сыграл товарищеский матч с греческим «Пататинаикосом».

В первом тайме команды присматривались друг к другу. На перерыв соперники ушли при нулях на табло.

А вот во втором тайме все сложилось не в пользьзу «Металлиста 1925». Даниэль Мансини на 60-й и 73-й минутах оформил дубль. Точку в матче на 89- минуте поставил форвард «Панатинаикоса» и сборной Польши Кароль Свидерски.

Товарищеский матч. 2 июля. Австрия, поселок Ангерберг, стадион «Sportplatz Angerberg»

«Металлист 1925» (Украина) – «Панатинаикос» (Греция) – 0:3

Голы: Мансини 60, 73, Свидерски 89

«Металлист 1925»: Варакута (Мозиль 46), Крупский (Салюк 11, Кравец 75), Шабанов (Обинайя 61), Павлюк (Капинус 61), Мартынюк (Снурницин 46), Калюжный (к) (Король 61), Антюх (Панченко 61), Калитвинцев (Юрченко 46), Чурко (Когут 46), Рашица (Гаджиев 46), Овусу (Мба 46)

«Панатинаикос» (стартовый состав): Дронговски, Коцирас, Едвай, Ингасон, Кириапулос, Максимович, Никас, Тете, Джуричич, Еремеев, Брегу.

Предупреждения: Кравец 83, Павлюк 86

Видеозапись матча