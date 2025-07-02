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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 11:36 |
347
0

Металлист 1925 проводит спарринг с Панатинаикосом. Стартовые составы

Команда Младена Бартуловича сыграет второй контрольный матч на сборах

02 июля 2025, 11:36 |
347
0
Металлист 1925 проводит спарринг с Панатинаикосом. Стартовые составы
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» учебно-тренировочные сборы проводит в Австрии. В среду, 2 июля, харьковский клуб проведет второй из запланированных спаррингов.

Соперником команды Младена Бартуловича станет «Панатинаикос». В составе греческого клуба играет Тете, знакомый украинским болельщикам по выступлениям за донецкий «Шахтер».

В прошлом чемпионате Греции «Панатинаикос» занял второе место, уступив чемпионство «Олимпиакосу». «Панатинаикос» получил право выступить в Лиге чемпионов. В квалификации греческий клуб сыграет с шотландским «Рейджерс».

«Металлист 1925» уже сыграл один спарринг на сборах в Австрии. Команда Младена Бартуловича со счетом 2:0 обыграла румынский клуб «Ботошани».

Матч «Металлист 1925» – «Панатинаикос» начнется в 12:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Металлиста 1925».

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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