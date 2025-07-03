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Товарищеские матчи
Металлист 1925
02.07.2025 12:00 – FT 0 : 3
Панатинаикос
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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 11:33 |
194
1

Металлист 1925 – Панатинаикос – 0:3. Видео голов и обзор матча

Команда Младена Бартуловича сыграла второй контрольный матч на сборах

03 июля 2025, 11:33 |
194
1
Металлист 1925 – Панатинаикос – 0:3. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» учебно-тренировочные сборы проводит в Австрии. В среду, 2 июля, харьковский клуб сыграл товарищеский матч с «Панатинаикосом». Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу греческого клуба.

В первом тайме соперники присматривались друг к другу. На перерыв команды ушли при нулях на табло.

А вот во втором тайме все сложилось не в пользу «Металлиста 1925». Даниэль Мансини на 60-й и 73-й минутах оформил дубль. Точку в матче на 89- минуте поставил форвард «Панатинаикоса» и сборной Польши Кароль Свидерски.

Товарищеский матч. 2 июля. Австрия, поселок Ангерберг, стадион «Sportplatz Angerberg»

«Металлист 1925» (Украина) – «Панатинаикос» (Греция) – 0:3

«Металлист 1925»: Варакута (Мозиль 46), Крупский (Салюк 11, Кравец 75), Шабанов (Обинайя 61), Павлюк (Капинус 61), Мартынюк (Снурницин 46), Калюжный (к) (Король 61), Антюх (Панченко 61), Калитвинцев (Юрченко 46), Чурко (Когут 46), Рашица (Гаджиев 46), Овусу (Мба 46)

«Панатинаикос» (стартовый состав): Дронговски, Коцирас, Едвай, Ингасон, Кириапулос, Максимович, Никас, Тете, Джуричич, Еремеев, Брегу.

Голы: Мансини 60, 73, Свидерски 89

Предупреждения: Кравец 83, Павлюк 86

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 1
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yarchumak8
Поки Панаиінаікос як команда з іншої галактики, але у першому таймі гра була більш ніж рівна. А ось у другому 1925 другим складом підсів. Но краще грати матчі проти іменитих команд ніж проти команд з другої та першої ліги.
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