Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

2 июля в 12:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и греческая команда Панатинаикос.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии, игра пройдет на арене Sportplatz Angerberg в Ангерберге.

Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.

Металлист 1925 – Панатинаикос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча