Металлист 1925 – Панатинаикос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
2 июля в 12:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и греческая команда Панатинаикос.
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Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии, игра пройдет на арене Sportplatz Angerberg в Ангерберге.
Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.
Металлист 1925 – Панатинаикос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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