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Товарищеские матчи
Металлист 1925
02.07.2025 12:00 - : -
Панатинаикос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 07:45 | Обновлено 02 июля 2025, 08:05
173
0

Металлист 1925 – Панатинаикос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

02 июля 2025, 07:45 | Обновлено 02 июля 2025, 08:05
173
0
Металлист 1925 – Панатинаикос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

2 июля в 12:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и греческая команда Панатинаикос.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии, игра пройдет на арене Sportplatz Angerberg в Ангерберге.

Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.

Металлист 1925 – Панатинаикос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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