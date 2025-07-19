Взяли реванш. Оболонь в контрольном матче обыграла Верес

«Оболонь» и «Верес» проводят подготовку к старту нового чемпионата. В субботу, 19 июля, команды сыграли два контрольных матча.

В первом поединке «Верес» одержал победу со счетом 1:0. Победный гол команда Олега Шандрука забила на 64-й минуте. «Оболонь» старалась спасти матч, но уйти от поражения так и не смогла.

Во втором поединке «Оболонь» с первых минут начала использовать высокий прессинг. Это принесло результат. На 10-й минуте Денис Теслюк вывел киевский клуб вперед, реализовав пенальти.

«Оболонь» продолжила атаковать и увеличила преимущество в счете. На 26-й минуте Теслюк ударом головой оформил дубль. На этом хозяева поля не остановились. Виктор Близниченко на 39-й минуте сделал счет 3:0.

После перерыва «Оболонь» не спешила и проводила долгие розыгрыши мяча. У «Вереса» были возможности изменить счет, но их команда не использовала.

Товарищеский матч. 19 июля. Буча

«Оболонь» – «Верес» – 3:0

Голы: Теслюк, 10, 26, Близниченко, 39