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Оболонь
19.07.2025 13:00 – FT 3 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 14:19 | Обновлено 21 июля 2025, 14:52
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Оболонь – Верес – 3:0. Видео голов и обзор матча

Киевский клуб одержал уверенную победу

21 июля 2025, 14:19 | Обновлено 21 июля 2025, 14:52
127
0
Оболонь – Верес – 3:0. Видео голов и обзор матча
ФК Оболонь

«Оболонь» и «Верес» проводят подготовку к старту нового чемпионата. В субботу, 19 июля, команды сыграли два контрольных матча. В первом спорринге «Верес» одержал победу со счетом 1:0.

Во втором поединке «Оболонь» с первых минут начала использовать высокий прессинг. Это принесло результат. На 10-й минуте Денис Теслюк вывел киевский клуб вперед, реализовав пенальти.

«Оболонь» продолжила атаковать и увеличила преимущество в счете. На 26-й минуте Теслюк ударом головой оформил дубль. На этом хозяева поля не остановились. Виктор Близниченко на 39-й минуте сделал счет 3:0.

После перерыва «Оболонь» не спешила и проводила долгие розыгрыши мяча. У «Вереса» были возможности изменить счет, но их команда не использовала.

Товарищеский матч. 19 июля. Буча

«Оболонь» – «Верес» – 3:0

Гол: Теслюк, 10 (пенальти), 26, Близниченко, 39

Оболонь: Федоровский, Суханов, Шевченко, Приймак, Лящук, Ломницкий, Чех (Титров 80), Черненко, Корх (Потенциальный новичок 46, Фещенко 75), Близниченко, Теслюк (Мороз 30, Товарчи 60).

Верес: Кожухар (Стефанюк, 72), Данников, Баран, Чечер, Яхонтов, Годя, Куция, Сайчишин, Матковский, игрок на просмотре (Уолли, 46), Мрвалевич.

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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