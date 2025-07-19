Оболонь и Верес проведут два спарринга за день. Стартовые составы

«Оболонь» и «Верес» продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 19 июля, команды сыграют два контрольных матча.

Начало первого поединка запланировано на 11:00. Второй матч начнется ориентировочно о 13:30.Тренеры планируют использовать разные составы.

«Оболонь» на летних учебно-тренировочных сборах провела пять поединков. В первом контрольном матче «Оболонь» проиграла черкасскому ЛНЗ со счетом 1:2. А во втором спарринге обыграла «Кудровку» (2:0). Затем «Оболонь» в один день сыграла два матча с тернопольской «Нивой» (5:1 и 0:1). В предыдущем спарринге «Оболонь» обыграла «Черноморец» 2:0.

«Верес» провел четыре спарринга и все выиграл. Команда обыграла тернопольскую «Ниву» (3:0), «Колос» (3:2), «Кудровку» (1:0) и «Колос-2» (2:1).

Ранее сообщалось, что «Оболонь» усилилась воспитанником «Шахтера».