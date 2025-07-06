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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 20:19 | Обновлено 06 июля 2025, 20:26
294
0

Минимальная победа новичка УПЛ. Эпицентр выиграл спарринг у Подолья

Единственный гол в матче забил Андрей Ляшенко на 71-й минуте с пенальти

06 июля 2025, 20:19 | Обновлено 06 июля 2025, 20:26
294
0
Минимальная победа новичка УПЛ. Эпицентр выиграл спарринг у Подолья
ФК Эпицентр. Андрей Ляшенко

Новичок УПЛ «Эпицентр» провел второй контрольный матч во время летних сборов.

Новичок УПЛ одержал вторую победу, обыграв «Подолье» из Хмельницкого (1:0).

Единственный гол в матче забил Андрей Ляшенко на 71-й минуте с пенальти.

Товарищеский матч. 6 июля. Каменец-Подольский

Эпицентр Каменец-Подольский – Подолье Хмельницкий – 1:0

Гол: Ляшенко, 71 (пен)

Эпицентр (старт): Бушняк, Климец, Савчук, В. Кристин, Запорожец, Беженарь, Борячук и четыре игрока на просмотре.

На замену выходили: Билык, Танчук, Демиденко, Ляшенко, Демченко, Мороз, Григоращук и трое игроков на просмотре.

Предупреждения: Климец, 19, Савчук, 38, Демченко, 76, Запорожец, 80 – ИНП, 35, Азизов, 70.

Удаление: Савчук, 90 (второе предупреждение).

Видеозапись матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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