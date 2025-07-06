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Эпицентр
06.07.2025 17:00 - : -
Подолье
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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 07:55 | Обновлено 06 июля 2025, 08:04
67
0

Эпицентр – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

06 июля 2025, 07:55 | Обновлено 06 июля 2025, 08:04
67
0
Эпицентр – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эпицентр

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 17:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Подолье Хмельницкий.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проводят матч в городе Каменец-Подольский.

Эпицентр поднялся в УПЛ, а Подолье выступает в Первой лиге.

Эпицентр – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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