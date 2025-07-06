Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 17:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Подолье Хмельницкий.

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Команды проводят матч в городе Каменец-Подольский.

Эпицентр поднялся в УПЛ, а Подолье выступает в Первой лиге.

Эпицентр – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча