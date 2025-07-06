Украина. Премьер лига06 июля 2025, 07:55 | Обновлено 06 июля 2025, 08:04
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Эпицентр – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
06 июля 2025, 07:55 | Обновлено 06 июля 2025, 08:04
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Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.
6 июля в 17:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Подолье Хмельницкий.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проводят матч в городе Каменец-Подольский.
Эпицентр поднялся в УПЛ, а Подолье выступает в Первой лиге.
Эпицентр – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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