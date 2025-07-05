Результативный матч. Карпаты в спарринге проиграли Агробизнесу

«Карпаты» первую часть учебно-тренировочных сборов проводят в Украине. Команда сыграла второй товарищеский матч в летнее межсезонье.

Первый поединок на сборах «Карпаты» сыграли с клубом Второй лиги «Куликов-Белка». Поединок завершился победой команды Владислава Лупашко со счетом 1:0.

Во втором спарринге межсезонья «Карпаты» играли с «Агробизнесом». В прошлом сезоне соперник «Карпат» претендовал на повышение в классе.

«Карпаты» открыли счет, но еще до перерыва пропустили два мяча. На 52-й минуте Ян Костенко счет сравнял.

И все же победу в поединке одержал «Агробизнес». На 78-й минуте Олег Лень реализовал пенальти.

Товарищеский матч. 5 июля. Бартатов, НТБ «Карпаты»

«Карпаты» Львов – «Агробизнес» – 2:3

Голы: Игорь Невес, 20, Костенко, 52 – Толочко, 28, Войтиховский, 43, Лень, 78 (с пенальти).

«Карпаты» (первый тайм): Клищук (Кинарейкин, 29), Жан Педрозу, Киричок, Танда, Полегенько, Ивасий, Шах, Чачуа, Карабин, Квасница, Игорь Невес.

«Карпаты» (второй тайм): Кинарейкин (Домчак, 59), Цимбалистый, Бабогло, Киричок (Чеберинчак, 64), Кокодиняк, Клименко, Федор, Шах (Абрамчук, 59), Фабиано, Костенко, Краснопир.

Предупреждение: Теплый, 90+2.

Удаление: Цимбалистый, 86.

Видеозапись матча