Результативный матч. Карпаты в спарринге проиграли Агробизнесу
Команды продолжают подготовку к старту нового сезона
«Карпаты» первую часть учебно-тренировочных сборов проводят в Украине. Команда сыграла второй товарищеский матч в летнее межсезонье.
Первый поединок на сборах «Карпаты» сыграли с клубом Второй лиги «Куликов-Белка». Поединок завершился победой команды Владислава Лупашко со счетом 1:0.
Во втором спарринге межсезонья «Карпаты» играли с «Агробизнесом». В прошлом сезоне соперник «Карпат» претендовал на повышение в классе.
«Карпаты» открыли счет, но еще до перерыва пропустили два мяча. На 52-й минуте Ян Костенко счет сравнял.
И все же победу в поединке одержал «Агробизнес». На 78-й минуте Олег Лень реализовал пенальти.
Товарищеский матч. 5 июля. Бартатов, НТБ «Карпаты»
«Карпаты» Львов – «Агробизнес» – 2:3
Голы: Игорь Невес, 20, Костенко, 52 – Толочко, 28, Войтиховский, 43, Лень, 78 (с пенальти).
«Карпаты» (первый тайм): Клищук (Кинарейкин, 29), Жан Педрозу, Киричок, Танда, Полегенько, Ивасий, Шах, Чачуа, Карабин, Квасница, Игорь Невес.
«Карпаты» (второй тайм): Кинарейкин (Домчак, 59), Цимбалистый, Бабогло, Киричок (Чеберинчак, 64), Кокодиняк, Клименко, Федор, Шах (Абрамчук, 59), Фабиано, Костенко, Краснопир.
Предупреждение: Теплый, 90+2.
Удаление: Цимбалистый, 86.
Видеозапись матча
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