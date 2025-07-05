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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 14:37 |
201
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Карпаты и Агробизнес проводят контрольный матч. Стартовые составы

Команды продолжают подготовку к старту нового сезона

05 июля 2025, 14:37 |
201
0
Карпаты и Агробизнес проводят контрольный матч. Стартовые составы
ФК Карпаты

«Карпаты» первую часть учебно-тренировочных сборов проводят в Украине. Команда сыграет второй товарищеский матч на сборах.

В первом матче в летнее межсезонье «Карпаты» сыграли с клубом Второй лиги «Куликов-Белка». Поединок завершился победой команды Владислава Лупашко со счетом 1:0.

«Агробизнес» проведет пятый спарринг. Ранее команда обыграла «Феникс-Мариуполь» (3:2) и клуб Второй лиги «Куликов-Белка» (4:2). Затем были ничья с «Рухом» (1:1) и победа над дебютантом Первой лиги клубом «Пробой» (3:1).

Матч «Карпаты» – «Агробизнес» начнется в 15:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Карпат».

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига стартовые составы контрольные матчи УПЛ Карпаты Львов Агробизнес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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