Карпаты и Агробизнес проводят контрольный матч. Стартовые составы

«Карпаты» первую часть учебно-тренировочных сборов проводят в Украине. Команда сыграет второй товарищеский матч на сборах.

В первом матче в летнее межсезонье «Карпаты» сыграли с клубом Второй лиги «Куликов-Белка». Поединок завершился победой команды Владислава Лупашко со счетом 1:0.

«Агробизнес» проведет пятый спарринг. Ранее команда обыграла «Феникс-Мариуполь» (3:2) и клуб Второй лиги «Куликов-Белка» (4:2). Затем были ничья с «Рухом» (1:1) и победа над дебютантом Первой лиги клубом «Пробой» (3:1).

Матч «Карпаты» – «Агробизнес» начнется в 15:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Карпат».