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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 15:58 |
183
0

Карпаты – Агробизнес – 2:3. Видео голов и обзор матча

Команды продолжают подготовку к старту нового сезона

07 июля 2025, 15:58 |
183
0
Карпаты – Агробизнес – 2:3. Видео голов и обзор матча
ФК Карпаты

«Карпаты» первую часть учебно-тренировочных сборов проводят на своей базе. Команда Владислава Лупашко сыграла второй товарищеский матч в летнее межсезонье.

Первый поединок на сборах «Карпаты» провели с клубом Второй лиги «Куликов-Белка». Поединок завершился победой команды Владислава Лупашко со счетом 1:0.

Во втором спарринге межсезонья «Карпаты» играли с «Агробизнесом». В прошлом сезоне соперник «Карпат» претендовал на повышение в классе.
«Карпаты» открыли счет, но еще до перерыва пропустили два мяча. На 52-й минуте Ян Костенко счет сравнял.

Однако победу в поединке одержал «Агробизнес». На 78-й минуте Олег Лень реализовал пенальти.

Товарищеский матч. 5 июля. Бартатов, НТБ «Карпаты»

«Карпаты» Львов – «Агробизнес» – 2:3

Голы: Игорь Невес, 20, Костенко, 52 – Толочко, 28, Войтиховский, 43, Лень, 78 (с пенальти).

«Карпаты» (первый тайм): Клищук (Кинарейкин, 29), Жан Педрозу, Киричок, Танда, Полегенько, Ивасий, Шах, Чачуа, Карабин, Квасница, Игорь Невес.

«Карпаты» (второй тайм): Кинарейкин (Домчак, 59), Цимбалистый, Бабогло, Киричок (Чеберинчак, 64), Кокодиняк, Клименко, Федор, Шах (Абрамчук, 59), Фабиано, Костенко, Краснопир.

Предупреждения: Теплый, 90+2.

Удаление: Цимбалистый, 86.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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