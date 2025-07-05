05.07.2025 15:00 - : -
Украина. Первая лига05 июля 2025, 08:52 | Обновлено 05 июля 2025, 09:01
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Карпаты – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 июля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
05 июля 2025, 08:52 | Обновлено 05 июля 2025, 09:01
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
5 июля в 15:00 встречаются Карпаты Львов и Агробизнес Волочиск
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Карпаты выступают в УПЛ, а Агробизнес играет в Первой лиге.
Карпаты – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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