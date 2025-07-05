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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
05.07.2025 15:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
05 июля 2025, 08:52 | Обновлено 05 июля 2025, 09:01
85
0

Карпаты – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

05 июля 2025, 08:52 | Обновлено 05 июля 2025, 09:01
85
0
Карпаты – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 15:00 встречаются Карпаты Львов и Агробизнес Волочиск

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты выступают в УПЛ, а Агробизнес играет в Первой лиге.

Карпаты – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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