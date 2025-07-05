Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 15:00 встречаются Карпаты Львов и Агробизнес Волочиск

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Карпаты выступают в УПЛ, а Агробизнес играет в Первой лиге.

Карпаты – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча