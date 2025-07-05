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Товарищеские матчи
Александрия
05.07.2025 18:45 – FT 1 : 4
Риека
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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 21:29 | Обновлено 05 июля 2025, 21:31
944
4

Александрия в контрольном матче проиграла чемпиону Хорватии

Вице-чемпион Украины пропустил от хорватского клуба «Риека» четыре мяча

05 июля 2025, 21:29 | Обновлено 05 июля 2025, 21:31
944
4
Александрия в контрольном матче проиграла чемпиону Хорватии
ФК Александрия

«Александрия» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Австрии. Команда сыграла с хорватским клубом «Риека».

«Александрия», как и ее соперник, будет участвовать в еврокубках. Только вице-чемпион Украины сыграет в квалификации Лиги конференций. А вот «Риека», ставшая в прошлом сезоне чемпионом Хорватии, сыграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Поединок показал, что «Александрия» пока не может на равных играть с командой, готовящейся к Лиге чемпионов. «Риека» забила четыре мяча, на что «Александрия» смогла ответить всего одним. Первым голом в составе клуба отметился португальский легионер «Александрии» Жота.

Товарищеский матч. 5 июля. Австрия

«Александрия» (Украина) – «Риека» (Хорватия) – 1:4

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 4
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Xzibit11
К сожалению такое же ждёт и в еврокубках 
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0
Singularis
И не сомневался. Но не 1:4)
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0
Sp-0007043
І так кожен рік незважаючи на результати, команди які мають виступати в лізі конференцій мають обов'язково починати будувати команду заново. 2 місяці назад ще були команди Олександрія і Полісся а зараз вже цих команд немає, тому і вилетять від першого ж суперника в ЛК. Просто жах без кінця! 
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0
Arera
Бывает...
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0
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