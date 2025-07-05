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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 17:43 |
165
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Александрия играет контрольный матч с Риекой

Вице-чемпион Украины проводит первый спарринг на сборах в Австрии

05 июля 2025, 17:43 |
165
0
Александрия играет контрольный матч с Риекой
ФК Александрия

Вторую часть учебно-тренировочных сборов «Александрия» проводит в Австрии. Команда играет контрольный матч с хорватским клубом «Риека».

Первый контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах «Александрия» сыграла перед выездом в Австрию. Команда разгромила «Ингулец» со счетом 5:1.

Старт нового сезона в УПЛ запланирован на 2 августа. Однако «Александрия» первые официальные матчи проведет раньше. Команда будет участвовать во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Соперник «Александрии» также будет участвовать в еврокубках. В прошлом сезоне «Риека» стала чемпионом Хорватии. Команда сыграет во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Встреча с таким соперником станет для «Александрии» хорошей пробой сил. Матч «Александрия» – «Риека» начнется в 18:00 по Киеву.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Александрия Риека
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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