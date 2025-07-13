Львовский Рух на выезде минимально проиграл спарринг Стали из Жешува
Единственный гол хозяева забили на 44-й минуте
В воскресенье, 13 июля, «Рух» провел выездной спарринг во время летнего учебно-тренировочного сбора. Соперником «желто-черных» была «Сталь» из города Жешув.
Решающим в матче стал гол на 44-й минуте, автором которого стал бразильский форвард польской команды Жонатан Жуниор. «Рух» уступил «Стали» со счетом 0:1.
Следующие контрольные матчи подопечные Ивана Федика сыграют 19 июля, в этот день желто-черные проведут два спарринга: против «Буковины» и команды «Куликов-Белка».
Товарищеский матч
13 июля 2025 года. Жешув (Польша), городской стадион
17:00. Сталь Жешув (Польша) – Рух Львов (Украина) – 1:0
Гол: Жонатан Жуниор, 44
Рух Львов: Герета, Лях, Левицкий (Товарницкий, 46), Слюбик, Китела, Подгурский (Эдсон, 30, Слюсар, 55), Бойко (Притула, 46), Пастух, Себро (игрок на просмотре, 46, Денисов, 76), Касарда (Квас, 46), Рунич.
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