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Товарищеские матчи
Сталь Жешув
13.07.2025 17:00 – FT 1 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 19:19 | Обновлено 13 июля 2025, 19:29
216
0

Львовский Рух на выезде минимально проиграл спарринг Стали из Жешува

Единственный гол хозяева забили на 44-й минуте

13 июля 2025, 19:19 | Обновлено 13 июля 2025, 19:29
216
0
Львовский Рух на выезде минимально проиграл спарринг Стали из Жешува
ФК Рух

В воскресенье, 13 июля, «Рух» провел выездной спарринг во время летнего учебно-тренировочного сбора. Соперником «желто-черных» была «Сталь» из города Жешув.

Решающим в матче стал гол на 44-й минуте, автором которого стал бразильский форвард польской команды Жонатан Жуниор. «Рух» уступил «Стали» со счетом 0:1.

Следующие контрольные матчи подопечные Ивана Федика сыграют 19 июля, в этот день желто-черные проведут два спарринга: против «Буковины» и команды «Куликов-Белка».

Товарищеский матч

13 июля 2025 года. Жешув (Польша), городской стадион

17:00. Сталь Жешув (Польша) – Рух Львов (Украина) – 1:0

Гол: Жонатан Жуниор, 44

Рух Львов: Герета, Лях, Левицкий (Товарницкий, 46), Слюбик, Китела, Подгурский (Эдсон, 30, Слюсар, 55), Бойко (Притула, 46), Пастух, Себро (игрок на просмотре, 46, Денисов, 76), Касарда (Квас, 46), Рунич.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Сталь Жешув контрольные матчи УПЛ Рух Львов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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