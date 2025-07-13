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Товарищеские матчи
Сталь Жешув
13.07.2025 17:00 – 2 0 : 0
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 16:43 | Обновлено 13 июля 2025, 17:00
124
0

Назван стартовый состав Руха на товарищеский матч против Стали в Жешуве

13 июля в 17:00 львовская команда проведет спарринг в Польше

13 июля 2025, 16:43 | Обновлено 13 июля 2025, 17:00
124
0
Назван стартовый состав Руха на товарищеский матч против Стали в Жешуве
ФК Рух

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

13 июля в 17:00 встречаются Сталь Жешув (Польша) и Рух Львов (Украина)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на домашней арене клуба Сталь в Жешуве

Львовский Рух выступает в Украинской Премьер-лиге и готовится к новому сезону.

Назван стартовый состав Руха на товарищеский матч против Стали в Жешуве

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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