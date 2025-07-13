13.07.2025 17:00 – 2’ 0 : 0
Украина. Премьер лига13 июля 2025, 16:43 | Обновлено 13 июля 2025, 17:00
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Назван стартовый состав Руха на товарищеский матч против Стали в Жешуве
13 июля в 17:00 львовская команда проведет спарринг в Польше
13 июля 2025, 16:43 | Обновлено 13 июля 2025, 17:00
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
13 июля в 17:00 встречаются Сталь Жешув (Польша) и Рух Львов (Украина)
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Команды сыграют спарринг на домашней арене клуба Сталь в Жешуве
Львовский Рух выступает в Украинской Премьер-лиге и готовится к новому сезону.
Назван стартовый состав Руха на товарищеский матч против Стали в Жешуве
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