Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

13 июля в 17:00 встречаются Сталь Жешув (Польша) и Рух Львов (Украина)

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Команды сыграют спарринг на домашней арене клуба Сталь в Жешуве

Львовский Рух выступает в Украинской Премьер-лиге и готовится к новому сезону.

Назван стартовый состав Руха на товарищеский матч против Стали в Жешуве