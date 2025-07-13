Сталь Жешув – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
13 июля в 17:00 встречаются Сталь Жешув (Польша) и Рух Львов (Украина)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на домашней арене клуба Сталь в Жешуве
Львовский Рух выступает в Украинской Премьер-лиге и готовится к новому сезону.
Сталь Жешув – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Из-за технических проблем у клуба ФК Рух видеотрансляция спарринга не состоится.
Анонс матча
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