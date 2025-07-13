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Товарищеские матчи
Сталь Жешув
13.07.2025 17:00 – 1 0 : 0
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 17:00 |
341
0

Сталь Жешув – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

13 июля 2025, 17:00 |
341
0
Сталь Жешув – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

13 июля в 17:00 встречаются Сталь Жешув (Польша) и Рух Львов (Украина)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на домашней арене клуба Сталь в Жешуве

Львовский Рух выступает в Украинской Премьер-лиге и готовится к новому сезону.

Сталь Жешув – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Из-за технических проблем у клуба ФК Рух видеотрансляция спарринга не состоится.

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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