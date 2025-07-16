Первое поражение ван Леувена. Кривбасс в спарринге уступил Гезтепе

Криворожский «Кривбасс» подготовку к новому сезону проводит в Словении. В среду, 16 июля, команда Патрика ван Леувена сыграла с турецким клубом «Гезтепе».

«Кривбасс» работает на сборах в Словении с 28 июня. За это время команда Патрика ван Леувена провела три контрольных матча, в которых не поигрывала и не пропускала.

А вот в четвертом спарринге продолжить серию не удалось. Первый мяч «Кривбас» пропустил на 17-й минуте. Автором гола стал Малком Бокеле.

Подопечные Патрика ван Леувена отыгрались в начале второго тайма. На 54-й минуте Рафаэль Бандейра ударом с острого угла прошил голкипера.

И все же «Гезтепе» смог выиграть поединок. Победу своему клубу принес точный удар Давида Тиянича.

Товарищеский матч. 16 июля. Словения

«Кривбасс» Украина – «Гезтепе» Турция – 1:2

Голы: Бандейра, 54 – Бокеле, 17, Тиянич, 80

Видеозапись матча