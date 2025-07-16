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Товарищеские матчи
Кривбасс
16.07.2025 18:30 – FT 1 : 2
Гёзтепе
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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 20:57 | Обновлено 16 июля 2025, 21:17
216
0

Первое поражение ван Леувена. Кривбасс в спарринге уступил Гезтепе

Кривбасс впервые проиграл при новом главном тренере

16 июля 2025, 20:57 | Обновлено 16 июля 2025, 21:17
216
0
Первое поражение ван Леувена. Кривбасс в спарринге уступил Гезтепе
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» подготовку к новому сезону проводит в Словении. В среду, 16 июля, команда Патрика ван Леувена сыграла с турецким клубом «Гезтепе».

«Кривбасс» работает на сборах в Словении с 28 июня. За это время команда Патрика ван Леувена провела три контрольных матча, в которых не поигрывала и не пропускала.

А вот в четвертом спарринге продолжить серию не удалось. Первый мяч «Кривбас» пропустил на 17-й минуте. Автором гола стал Малком Бокеле.

Подопечные Патрика ван Леувена отыгрались в начале второго тайма. На 54-й минуте Рафаэль Бандейра ударом с острого угла прошил голкипера.

И все же «Гезтепе» смог выиграть поединок. Победу своему клубу принес точный удар Давида Тиянича.

Товарищеский матч. 16 июля. Словения

«Кривбасс» Украина – «Гезтепе» Турция – 1:2

Голы: Бандейра, 54 – Бокеле, 17, Тиянич, 80

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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