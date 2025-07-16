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Товарищеские матчи
Кривбасс
16.07.2025 18:30 - : -
Гёзтепе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 08:54 | Обновлено 16 июля 2025, 09:02
35
0

Кривбасс – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча

16 июля 2025, 08:54 | Обновлено 16 июля 2025, 09:02
35
0
Кривбасс – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

16 июля в 18:30 встречаются Кривбасс Кривой Рог и турецкая команда Гезтпе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Игра проходит в Športni park Radomlje в словенском городе Радомле.

Криворожский Кривбасс занял 5-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Кривбасс – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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