Украина. Премьер лига16 июля 2025, 08:54 | Обновлено 16 июля 2025, 09:02
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Кривбасс – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча
16 июля 2025, 08:54 | Обновлено 16 июля 2025, 09:02
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
16 июля в 18:30 встречаются Кривбасс Кривой Рог и турецкая команда Гезтпе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Игра проходит в Športni park Radomlje в словенском городе Радомле.
Криворожский Кривбасс занял 5-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.
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Кривбасс – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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