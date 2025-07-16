Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

16 июля пройдет товарищеский матч, в котором Кривбасс встретится с Гезтепе. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Кривбасс

Команда была фактически воссоздана если не с нуля, то с очень близкого уровня, и причина негласна, но довольно очевидна: не может быть большой город, откуда родом президент страны, без профессионального, и сильного коллектива. Его в последнее время развивал Юрий Вернидуб, и при нем в 2024-м году взяли бронзу и играли в еврокубках.

После того пика был спад, и следующий чемпионат закончили только пятыми. Впрочем, все равно клуб был готов и дальше сотрудничать с Вернидубом, но в итоге заменил ушедшего специалиста на ван Леувена, иностранного тренера с противоречивой репутацией, но не без заслуг, причем именно в украинском футболе. Довольно заметно меняется и состав, причем ухитрялись в Кривой Рог заманивать в это окно даже иностранных футболистов, пусть и явно не топовых.

Гезтепе

Клуб из Измира свои главные успехи пережил чуть более полувека назад, в конце 60-х - начале 70-х. Тогда он и брал свои трофеи, и то кубковые. Потом позиции терялись, и все чаще в последние десятилетия приходилось играть не в Суперлиге - 2007/2008 провели и вовсе на аматорском уровне. Да и недавно пару лет кряду были только в Первой Лиге.

Вернуться получилось в 2024-м году. И в целом новичок справился успешно. Хотя после вообще очень мощного старта постепенно терял позиции в таблице Суперлиги. И в итоге ограничились только восьмым местом, без права сыграть в еврокубках. Очевидно, что и Стойлову с его штабом, и руководству с селекционерами было над чем подумать в первой части лета - но не факт, что английские инвесторы во главе с Анкерсеном так уж много выделят на изменения состава.

Статистика личных встреч

Команды сыграют друг с другом впервые.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Кривбасса – 4,29, ничья – 4,10, победа Гезтепе – 1,74. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы не особенно верят в номинальных хозяев поля. Обе команды только начинают сборы, и пока не в форме. Ждем, что в итоге их очный поединок принесет тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,8).