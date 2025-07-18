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Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 11:29 |
18
0

Кривбасс – Гезтепе – 1:2. Видео голов и обзор матча

Кривбасс потерпел первое поражение при новом главном тренере

18 июля 2025, 11:29 |
18
0
Кривбасс – Гезтепе – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» подготовку к новому сезону проводит в Словении. В среду, 16 июля, команда Патрика ван Леувена сыграла с турецким клубом «Гезтепе».

«Кривбасс» с 28 июня работает на сборах в Словении. Команда Патрика ван Леувена провела три контрольных матча, в которых не поигрывала и не пропускала.

А вот в четвертом спарринге продолжить серию не удалось. Первый мяч «Кривбас» пропустил на 17-й минуте. Автором гола стал Малком Бокеле.

Подопечные Патрика ван Леувена отыгрались в начале второго тайма. На 54-й минуте Рафаел Бандейра ударом с острого угла прошил голкипера.

«Гезтепе» смог выиграть поединок. Победу своему клубу принес Давид Тиянич.

Товарищеский матч. 16 июля. Словения

«Кривбасс» Украина – «Гезтепе» Турция – 1:2

Голы: Бандейра, 54 – Бокеле, 17, Тиянич, 80

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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