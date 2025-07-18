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Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 11:03 | Обновлено 18 июля 2025, 11:32
53
0

«Показали качественную игру». Микитишин – о спарринге с Гезтепе

Украинский хавбек подытожил игру с турецкой командой

18 июля 2025, 11:03 | Обновлено 18 июля 2025, 11:32
53
0
«Показали качественную игру». Микитишин – о спарринге с Гезтепе
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Украинский полузащитник Артур Микитишин прокомментировал контрольный матч с «Гезтепе», в котором со счетом 2:1 победу добыла турецкая команда:

Каким получился спарринг с «Гезтепе»?

– Хорошая игра, достойный соперник из достаточно сильного чемпионата. Сегодня у нас было много моментов, чтобы забить больше мячей, но, к сожалению, не получилось. Мы стараемся, тренируемся и привыкаем к новому стилю игры. Уверен, дальше результаты будут лучше. Прессировали, создавали моменты, атаковали. В первом тайме не забили, во втором - пропустили. Но сумели сравнять счет и пытались забить еще.

Признайтесь, усталость к концу сборов уже накопилась, как себя чувствуете?

– Под конец сборов морально всегда чувствуется усталость. Осталось три дня, и мы проведем их на все сто процентов. Затем у нас будет три выходных – это время, чтобы перезагрузиться и вернуться с новыми силами.

Как прокомментируешь футбол в исполнении оппонента?

– Соперник показал качественную игру, особенно благодаря стандартам. На мой взгляд, мы контролировали ход игры: имели больше моментов, больше бежали вперед - это сыграло важную роль. Сборы нужны именно для того, чтобы учиться, тренироваться и привыкать к новому стилю. Мы экспериментируем, пробуем новое, поэтому и случаются ошибки. Но сегодня провели хорошую игру, даже несмотря на поражение - оно только мотивирует нас двигаться вперед.

Какие ошибки сегодня привели к пропущенным голам?

– Мы пропустили два необязательных гола. Возможно, где-то мы не были настроены на такую упорную борьбу с самого начала. Первый угловой - и сразу пропустили. Было действительно сложно при стандартах, ведь у них много высоких игроков.

– В команде сейчас много новичков. Успели сыграться с ними?

– Всегда нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Тренируемся вместе каждый день, и коммуникация между нами становится все лучше. Все будет хорошо.

Ранее сообщалось о том, что Егор Твердохлеб прокомментировал спарринг с «Гезтепе».

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Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
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