«Все по плану». Егор Твердохлеб прокомментировал спарринг с Гезтепе
Украинский полузащитник остался доволен, несмотря на поражение
Украинский полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб дал несколько комментариев после поражения от «Гезтепе» со счетом 1:2 в контрольном матче:
– Как прошел спарринг с «Гезтепе»?
– Интересное противостояние. Что касается соперника, то он удивил силовой игрой. Было очень много борьбы. Нам было немного непривычно играть в такой футбол. Но мы перенастроили себя. Считаю, из спарринга можно вынести много хороших моментов для нас.
– Признайтесь, усталость к концу сборов уже накопилась, как чувствуете?
– Все по плану. Осталось несколько тренировочных дней. Да, некоторая усталость накопилась. Но это сборы. По приезду будут выходные, поэтому все смогут перезагрузиться.
– Какие ошибки сегодня привели к пропущенным голам?
– Мы пропустили два необязательных гола. Возможно, где–то мы не были настроены на такую упорную борьбу с самого начала. Первый угловой – и сразу пропустили. Было действительно сложно при стандартах, ведь у них много высоких игроков.
– В команде сейчас много новичков. Успели сыграться с ними?
– Все хорошо. Благодаря таким спаррингам новички еще быстрее смогут освоиться в коллективе.
Ранее сообщалось о том, что Патрик ван Леувен прокомментировал игру с «Гезтепе».
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