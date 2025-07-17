«Все по плану». Егор Твердохлеб прокомментировал спарринг с Гезтепе

Украинский полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб дал несколько комментариев после поражения от «Гезтепе» со счетом 1:2 в контрольном матче:

– Как прошел спарринг с «Гезтепе»?

– Интересное противостояние. Что касается соперника, то он удивил силовой игрой. Было очень много борьбы. Нам было немного непривычно играть в такой футбол. Но мы перенастроили себя. Считаю, из спарринга можно вынести много хороших моментов для нас.

– Признайтесь, усталость к концу сборов уже накопилась, как чувствуете?

– Все по плану. Осталось несколько тренировочных дней. Да, некоторая усталость накопилась. Но это сборы. По приезду будут выходные, поэтому все смогут перезагрузиться.

– Какие ошибки сегодня привели к пропущенным голам?

– Мы пропустили два необязательных гола. Возможно, где–то мы не были настроены на такую упорную борьбу с самого начала. Первый угловой – и сразу пропустили. Было действительно сложно при стандартах, ведь у них много высоких игроков.

– В команде сейчас много новичков. Успели сыграться с ними?

– Все хорошо. Благодаря таким спаррингам новички еще быстрее смогут освоиться в коллективе.

Ранее сообщалось о том, что Патрик ван Леувен прокомментировал игру с «Гезтепе».