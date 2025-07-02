ЛНЗ в первом летнем спарринге сыграл вничью с Викторией
Команда Виталия Пономарева начала серию контрольных матчей
ЛНЗ продолжает учебно-тренировочные сборы. Спарринг с «Викторией» стал первым из запланированных товарищеских матчей.
Первый тайм не изобиловал моментами. Но возможности забить у ЛНЗ были. В самом начале матча Богдан Кушниренко пробил над перекладиной. А на 37-й минуте голкипер «Виктории» парировал удар Артура Рябова.
В начале второго тайма могла отличиться «Виктория». Но Кирилл Самойленко спас ЛНЗ от гола. На 71-й минуте Артур Авагимян перебросил голкипера «Виктории», однако попал в перекладину.
Товарищеский матч. 2 июля
ЛНЗ (Черкасы) – «Виктория» (Сумы) – 0:0
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