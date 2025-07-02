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02.07.2025 11:00 – FT 0 : 0
Виктория Сумы
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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 13:42 |
425
0

ЛНЗ в первом летнем спарринге сыграл вничью с Викторией

Команда Виталия Пономарева начала серию контрольных матчей

02 июля 2025, 13:42 |
425
0
ЛНЗ в первом летнем спарринге сыграл вничью с Викторией
ФК ЛНЗ

ЛНЗ продолжает учебно-тренировочные сборы. Спарринг с «Викторией» стал первым из запланированных товарищеских матчей.

Первый тайм не изобиловал моментами. Но возможности забить у ЛНЗ были. В самом начале матча Богдан Кушниренко пробил над перекладиной. А на 37-й минуте голкипер «Виктории» парировал удар Артура Рябова.

В начале второго тайма могла отличиться «Виктория». Но Кирилл Самойленко спас ЛНЗ от гола. На 71-й минуте Артур Авагимян перебросил голкипера «Виктории», однако попал в перекладину.

Товарищеский матч. 2 июля

ЛНЗ (Черкасы) – «Виктория» (Сумы) – 0:0

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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