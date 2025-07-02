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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 10:22 | Обновлено 02 июля 2025, 10:33
81
0

ЛНЗ проводит спарринг с Викторией Сумы. Стартовые составы

Команда Виталия Пономарева готовится к новому сезону в УПЛ

02 июля 2025, 10:22 | Обновлено 02 июля 2025, 10:33
81
0
ЛНЗ проводит спарринг с Викторией Сумы. Стартовые составы
ФК ЛНЗ

ЛНЗ продолжает учебно-тренировочные сборы. Спаррингом с «Викторией» команда начала серию контрольных матчей.

В прошлом сезоне ЛНЗ занял 12 место в турнирной таблице УПЛ. От зоны переходных матчей команда оторвалась на четыре очка.

После завершения сезона в клубе произошли кадровые изменения. Новым главным тренером команды стал Виталий Пономарев.

«Виктория» прошлый сезон завершила на вершине группы «Выбывание» в Первой лиге. В 24 матчах команда набрала 36 очков.

Матч ЛНЗ – «Виктория» Сумы начнется в 11:00. Видеотрансляция проводиться не будет.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ определился с будущим легионера, которого признали лучшим.

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учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Виктория Сумы стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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