ЛНЗ проводит спарринг с Викторией Сумы. Стартовые составы
Команда Виталия Пономарева готовится к новому сезону в УПЛ
ЛНЗ продолжает учебно-тренировочные сборы. Спаррингом с «Викторией» команда начала серию контрольных матчей.
В прошлом сезоне ЛНЗ занял 12 место в турнирной таблице УПЛ. От зоны переходных матчей команда оторвалась на четыре очка.
После завершения сезона в клубе произошли кадровые изменения. Новым главным тренером команды стал Виталий Пономарев.
«Виктория» прошлый сезон завершила на вершине группы «Выбывание» в Первой лиге. В 24 матчах команда набрала 36 очков.
Матч ЛНЗ – «Виктория» Сумы начнется в 11:00. Видеотрансляция проводиться не будет.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ определился с будущим легионера, которого признали лучшим.
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