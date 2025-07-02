ЛНЗ проводит спарринг с Викторией Сумы. Стартовые составы

ЛНЗ продолжает учебно-тренировочные сборы. Спаррингом с «Викторией» команда начала серию контрольных матчей.

В прошлом сезоне ЛНЗ занял 12 место в турнирной таблице УПЛ. От зоны переходных матчей команда оторвалась на четыре очка.

После завершения сезона в клубе произошли кадровые изменения. Новым главным тренером команды стал Виталий Пономарев.

«Виктория» прошлый сезон завершила на вершине группы «Выбывание» в Первой лиге. В 24 матчах команда набрала 36 очков.

Матч ЛНЗ – «Виктория» Сумы начнется в 11:00. Видеотрансляция проводиться не будет.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ определился с будущим легионера, которого признали лучшим.