ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ определился с будущим легионера, которого признали лучшим

Черкасский ЛНЗ официально объявил о продолжении сотрудничества с полузащитником Мухарремом Яшари. Об этом пишет клубная перс-служба.

«Новый контракт📃», – лаконично говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Официальной информации о сроках соглашения между футболистом и «фиолетовыми» нет. Также отсутствуют какие-либо данные по финансовым аспектам нового контракта.

В прошлом сезоне легионер провел 29 матчей, забив 5 голов и отдав 7 результативных передач. По итогам сезона 2024/25 именно Яшари был признан лучшим игроком команды.