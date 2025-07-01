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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 15:47 | Обновлено 01 июля 2025, 16:05
458
1

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ определился с будущим легионера, которого признали лучшим

Мухаррем Яшари продлил контракт с «фиолетовыми»

01 июля 2025, 15:47 | Обновлено 01 июля 2025, 16:05
458
1
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ определился с будущим легионера, которого признали лучшим
ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Черкасский ЛНЗ официально объявил о продолжении сотрудничества с полузащитником Мухарремом Яшари. Об этом пишет клубная перс-служба.

«Новый контракт📃», – лаконично говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Официальной информации о сроках соглашения между футболистом и «фиолетовыми» нет. Также отсутствуют какие-либо данные по финансовым аспектам нового контракта.

В прошлом сезоне легионер провел 29 матчей, забив 5 голов и отдав 7 результативных передач. По итогам сезона 2024/25 именно Яшари был признан лучшим игроком команды.

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Мухаррем Яшари продление контракта ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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romario1501
Официально це як???))
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