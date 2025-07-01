ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ определился с будущим легионера, которого признали лучшим
Мухаррем Яшари продлил контракт с «фиолетовыми»
Черкасский ЛНЗ официально объявил о продолжении сотрудничества с полузащитником Мухарремом Яшари. Об этом пишет клубная перс-служба.
«Новый контракт📃», – лаконично говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Официальной информации о сроках соглашения между футболистом и «фиолетовыми» нет. Также отсутствуют какие-либо данные по финансовым аспектам нового контракта.
В прошлом сезоне легионер провел 29 матчей, забив 5 голов и отдав 7 результативных передач. По итогам сезона 2024/25 именно Яшари был признан лучшим игроком команды.
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