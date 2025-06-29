Киевское «Динамо» прибыло на предсезонный учебно-тренировочный сбор, который в этом году команда проводит в Австрии, недалеко от Граца.

Динамовцы выехали с клубной базы 28 июня в 06:00 утра, а до отеля, который станет их домом на ближайшие три недели, добрались поздно вечером, в 21:45 по местному времени.

Отметим, что Эдуардо Герреро присоединится к сбору позже – после выступлений за сборную Панамы.

Воскресенье, 29 июня, стало первым рабочим днем для команды на австрийском сборе. В этот день команда провела два тренировочных занятия.

Во время сбора в распоряжении Александра Шовковского находятся 33 исполнителя.

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Состав «Динамо» на сборах в Австрии:

Вратари: Игнатенко, Моргун, Нещерет, Суркис.

Защитники: Биловар, Вивчаренко, Гусев, Дубинчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тымчик.

Полузащитники: Брагару, Бражко, Буяльский, Волошин, Кабаев, Караваев, Михайленко, Осипенко, Пихаленок, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцык.

Форварды: Ванат, Герреро, Задорожный, Пономаренко, Супряга.

ВИДЕО. Динамо прибыло на сборы в Австрию и провело первую тренировку

Состав Динамо Киев на сборах в Австрии