ВИДЕО. Динамо прибыло на сборы в Австрию и провело первую тренировку
Под руководством Александра Шовковского занимаются 33 футболиста
Киевское «Динамо» прибыло на предсезонный учебно-тренировочный сбор, который в этом году команда проводит в Австрии, недалеко от Граца.
Динамовцы выехали с клубной базы 28 июня в 06:00 утра, а до отеля, который станет их домом на ближайшие три недели, добрались поздно вечером, в 21:45 по местному времени.
Отметим, что Эдуардо Герреро присоединится к сбору позже – после выступлений за сборную Панамы.
Воскресенье, 29 июня, стало первым рабочим днем для команды на австрийском сборе. В этот день команда провела два тренировочных занятия.
Во время сбора в распоряжении Александра Шовковского находятся 33 исполнителя.
Состав «Динамо» на сборах в Австрии:
- Вратари: Игнатенко, Моргун, Нещерет, Суркис.
- Защитники: Биловар, Вивчаренко, Гусев, Дубинчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тымчик.
- Полузащитники: Брагару, Бражко, Буяльский, Волошин, Кабаев, Караваев, Михайленко, Осипенко, Пихаленок, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцык.
- Форварды: Ванат, Герреро, Задорожный, Пономаренко, Супряга.
ВИДЕО. Динамо прибыло на сборы в Австрию и провело первую тренировку
Состав Динамо Киев на сборах в Австрии
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