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Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 19:55 | Обновлено 29 июня 2025, 21:36
439
0

ВИДЕО. Динамо прибыло на сборы в Австрию и провело первую тренировку

Под руководством Александра Шовковского занимаются 33 футболиста

29 июня 2025, 19:55 | Обновлено 29 июня 2025, 21:36
439
0
ВИДЕО. Динамо прибыло на сборы в Австрию и провело первую тренировку
ФК Динамо

Киевское «Динамо» прибыло на предсезонный учебно-тренировочный сбор, который в этом году команда проводит в Австрии, недалеко от Граца.

Динамовцы выехали с клубной базы 28 июня в 06:00 утра, а до отеля, который станет их домом на ближайшие три недели, добрались поздно вечером, в 21:45 по местному времени.

Отметим, что Эдуардо Герреро присоединится к сбору позже – после выступлений за сборную Панамы.

Воскресенье, 29 июня, стало первым рабочим днем для команды на австрийском сборе. В этот день команда провела два тренировочных занятия.

Во время сбора в распоряжении Александра Шовковского находятся 33 исполнителя.

Состав «Динамо» на сборах в Австрии:

  • Вратари: Игнатенко, Моргун, Нещерет, Суркис.
  • Защитники: Биловар, Вивчаренко, Гусев, Дубинчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тымчик.
  • Полузащитники: Брагару, Бражко, Буяльский, Волошин, Кабаев, Караваев, Михайленко, Осипенко, Пихаленок, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцык.
  • Форварды: Ванат, Герреро, Задорожный, Пономаренко, Супряга.

ВИДЕО. Динамо прибыло на сборы в Австрию и провело первую тренировку

Состав Динамо Киев на сборах в Австрии

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу заявка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Эдуардо Герреро переезд (перелет)
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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