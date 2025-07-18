Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче

Сразу после завершения гостевого ответного матча первого раунда квалификации Лиги Европы УЕФА в Тампере против финского «Ильвеса» (0:0) делегация донецкого «Шахтера» с чувством выполненной стратегической задачи запрыгнула на борт самолета, который переместил ее обратно в Словению, где команда Арды Турана проводит свою летнюю подготовку. И эта спешка не была неожиданной – на следующий день в 11 утра по Киеву у «горняков» был запланирован товарищеский матч.

А фактически – это была практика для тех футболистов, которые не участвовали вообще, или участвовали, но только частично, в матче накануне. Так же, как тренерский штаб дончан поступил после первой игры против финского коллектива. Соперником при этом снова стал коллектив из Второй лиги словенского футбола, но уже вторая по силе команда этого дивизиона – «Триглав». И еще один важный момент – встреча длилась два тайма по 30 минут, чтобы футболисты все же не получали чрезмерных нагрузок на утро и после перелета соответственно.

Это в свою очередь сыграло на руку нам, как зрителям футбольного матча – команды фактически не останавливались и в игре не было присущих обычным 90 минутам переходных фаз от слова «вообще». «Шахтер» при этом снова откровенно доминировал, хотя и начиналась игра с ошибки «горняков» вблизи собственной штрафной, но Фесюн предотвратил досадный быстрый пропущенный мяч.

А затем команда Турана начала поджимать соперников и создавать собственные голевые моменты, среди которых можно выделить удар головой от Глущенко, который прошел мимо правой штанги, а также выстрел Алиссона с правого фланга штрафной, с которым справился вратарь. «Триглав» при этом сидел у собственных владений и только один раз выдвинулся вперед ради подачи со стандарта.

И не зря – на 16 минуте навес с углового с левого фланга завершился на дальней штанге ударом головой от Крегара, после чего словенский коллектив так и просидел у собственных ворот вплоть до завершения игры. А что «Шахтер»? «Горняки» пытались сломать этот оборонительный блок, однако получалось это не слишком успешно.

Но моменты были – Элиас мог забивать головой, однако не попал, как и Глущенко в первом тайме, а затем молодой украинец упустил едва ли не лучший момент своей команды во втором тайме, когда пробил в вратаря в центре штрафной. Так же, как и Кевин в конце игры, когда упустил отскок от подачи углового с правого фланга и не смог спасти Турана от первого поражения во главе команды. Пусть и в товарищеской игре.

Первый матч против турецкого «Бешикташа» состоится 24 июля.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Триглав» - 0:1

Гол: Крегар, 16

«Шахтер»: Фесюн (Баглай, 44) – Педриньо Азеведо (Огарков, 44), Матвиенко, Назарина (Фарина, 44), Конопля (Гочолеишвили, 44) – Судаков (Цуканов, 44), Марлон, Глущенко – Кевин, Элиас (Швед, 44), Алиссон.

«Триглав»: Мулалич – Бенедичич, Магдич, Радославлевич – Купрещак, Бркич, Годжич, Сёренсен – Крегар, Цукьяти – Шушняра.

Стадион: «Športni center Kranj» (Крань, Словения).

ШАХТЕР - ТРИГЛАВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C