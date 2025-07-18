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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
18.07.2025 11:00 – FT 0 : 1
Триглав
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Товарищеские матчи
18 июля 2025, 12:22 | Обновлено 18 июля 2025, 12:53
1482
13

Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче

Дончане почти все время провели на чужой половине, но хотя бы сравнять счет так и не смогли

18 июля 2025, 12:22 | Обновлено 18 июля 2025, 12:53
1482
13
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
ФК Шахтер

Сразу после завершения гостевого ответного матча первого раунда квалификации Лиги Европы УЕФА в Тампере против финского «Ильвеса» (0:0) делегация донецкого «Шахтера» с чувством выполненной стратегической задачи запрыгнула на борт самолета, который переместил ее обратно в Словению, где команда Арды Турана проводит свою летнюю подготовку. И эта спешка не была неожиданной – на следующий день в 11 утра по Киеву у «горняков» был запланирован товарищеский матч.

А фактически – это была практика для тех футболистов, которые не участвовали вообще, или участвовали, но только частично, в матче накануне. Так же, как тренерский штаб дончан поступил после первой игры против финского коллектива. Соперником при этом снова стал коллектив из Второй лиги словенского футбола, но уже вторая по силе команда этого дивизиона – «Триглав». И еще один важный момент – встреча длилась два тайма по 30 минут, чтобы футболисты все же не получали чрезмерных нагрузок на утро и после перелета соответственно.

Это в свою очередь сыграло на руку нам, как зрителям футбольного матча – команды фактически не останавливались и в игре не было присущих обычным 90 минутам переходных фаз от слова «вообще». «Шахтер» при этом снова откровенно доминировал, хотя и начиналась игра с ошибки «горняков» вблизи собственной штрафной, но Фесюн предотвратил досадный быстрый пропущенный мяч.

А затем команда Турана начала поджимать соперников и создавать собственные голевые моменты, среди которых можно выделить удар головой от Глущенко, который прошел мимо правой штанги, а также выстрел Алиссона с правого фланга штрафной, с которым справился вратарь. «Триглав» при этом сидел у собственных владений и только один раз выдвинулся вперед ради подачи со стандарта.

И не зря – на 16 минуте навес с углового с левого фланга завершился на дальней штанге ударом головой от Крегара, после чего словенский коллектив так и просидел у собственных ворот вплоть до завершения игры. А что «Шахтер»? «Горняки» пытались сломать этот оборонительный блок, однако получалось это не слишком успешно.

Но моменты были – Элиас мог забивать головой, однако не попал, как и Глущенко в первом тайме, а затем молодой украинец упустил едва ли не лучший момент своей команды во втором тайме, когда пробил в вратаря в центре штрафной. Так же, как и Кевин в конце игры, когда упустил отскок от подачи углового с правого фланга и не смог спасти Турана от первого поражения во главе команды. Пусть и в товарищеской игре.

Первый матч против турецкого «Бешикташа» состоится 24 июля.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Триглав» - 0:1

Гол: Крегар, 16

«Шахтер»: Фесюн (Баглай, 44) – Педриньо Азеведо (Огарков, 44), Матвиенко, Назарина (Фарина, 44), Конопля (Гочолеишвили, 44) – Судаков (Цуканов, 44), Марлон, Глущенко – Кевин, Элиас (Швед, 44), Алиссон.

«Триглав»: Мулалич – Бенедичич, Магдич, Радославлевич – Купрещак, Бркич, Годжич, Сёренсен – Крегар, Цукьяти – Шушняра.

Стадион: «Športni center Kranj» (Крань, Словения).

ШАХТЕР - ТРИГЛАВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Триглав отчеты Арда Туран
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 13
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SHN
С почином,Арда!
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+4
Катерина Монзуль
Нажаль команда другої словенської ліги не по силі моєму улюбленому Шахтарю 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Dynamo forever
Хороший  тренер и хорошая игра, где решил всё Попкорн
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+3
Singularis
Молодец, Туран.   Решил воспользоваться украинской, шовковской хитростью.   Гибридные составы, гибридный формат.   Нехай теперь Solskjær гадает,  кто против него выйдет и с какой схемой.
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+1
saltim
Очень полезное поражение. Туран наглядно увидел как его будут обыгрывать в УПЛ. Пусть думает . Про еврокубки - наш уровень Лига Конференций. Даже если чудом пройдут Бешик, дальше без шансов. Там команды на данный момент сильнее Шахты
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+1
Катерина Монзуль
Це не контрольний матч такого ненависного Динамо, тому мені і моїм братам все одно,це лише контрольний матч. От якби грало таке ненависне Динамо, ми би вам розповіли що це позор, а так ні
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+1
Три зірки)
Ну хоть без драки проиграли)
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0
New Zealander
В мене чуйка, що цьогоріч Шахтар дійде як мінімум до півфіналу Ліги Європи. 
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0
v2341770
Це все відголоски попереднього матчу з Ільвесом: коли атакувальний потенціал команди стрімко наближається до нуля, то звідки взятися переможному результату? Зараз з усіх кінців будуть переконувати вболівальників, що нічого не сталося, це ж товарняк, а те що команда продовжує піке, що розпочате ще в минулому сезоні, та...то таке... Зате у нас футболісти класні і ТШ чудовий.
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-1
Main
Позор позорный 
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Чудовий спаринг який тривав лише 60 хвилин для того щоб Шахтар не отримав травми перед важливим поєдинком. 
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-4
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