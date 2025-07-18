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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
18.07.2025 11:00 - : -
Триглав
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Товарищеские матчи
18 июля 2025, 06:16 |
54
0

Шахтер – Триглав. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

18 июля 2025, 06:16 |
54
0
Шахтер – Триглав. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В пятницу, 18-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и словенский «Триглав». Матч пройдет в Брдо (Словения), на поле стадиона «Брдо», начало в 11:00.

Против финского «Ильвеса» накануне в ответной игре квалификации Лиги Европы УЕФА играли футболисты «резерва» Арды Турана, поэтому на этот раз в товарищеском матче на следующий день мы ожидаем увидеть «основу». В игре против представителей Второй лиги Словении. Так или иначе, а сборы в Словении для «Шахтера» продолжаются, и теперь готовиться придется к очень статусному сопернику – турецкому «Бешикташу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Триглав», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
18 июля 2025 -
11:00
Триглав
Победа Шахтера 1.25 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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