Шахтер Донецк

В пятницу, 18-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и словенский «Триглав». Матч пройдет в Брдо (Словения), на поле стадиона «Брдо», начало в 11:00.

Против финского «Ильвеса» накануне в ответной игре квалификации Лиги Европы УЕФА играли футболисты «резерва» Арды Турана, поэтому на этот раз в товарищеском матче на следующий день мы ожидаем увидеть «основу». В игре против представителей Второй лиги Словении. Так или иначе, а сборы в Словении для «Шахтера» продолжаются, и теперь готовиться придется к очень статусному сопернику – турецкому «Бешикташу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Триглав», за которой можно следить в украинской версии сайта.