ФОТО. Футболисты ЛНЗ вышли из отпуска и прошли медосмотр

Команды УПЛ начинают подготовку к новому чемпионату. Закончился отпуск и у футболистов черкасского ЛНЗ.

Футболисты ЛНЗ перед началом тренировок прошли медосмотр. Это необходимая процедура, ведь игрокам предстоит выдержать серьезные нагрузки.

На учебно-тренировочных сборах тренировки будут сопровождаться контрольными матчами. Их проведение поможет тренерскому штабу команды просмотреть потенциальных новичков, а также восстановить старые и наладить новые игровые связи. О графике матчей и именах соперников клуб сообщит позже.

Прошлый сезон в УПЛ ЛНЗ завершил на 12 месте. В 30 матчах команда набрала 31 очко.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подпишет лучшего бомбардира Первой лиги.