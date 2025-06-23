ФОТО. Футболисты ЛНЗ вышли из отпуска и прошли медосмотр
Команда готовится начать учебно-тренировочные сборы
Команды УПЛ начинают подготовку к новому чемпионату. Закончился отпуск и у футболистов черкасского ЛНЗ.
Футболисты ЛНЗ перед началом тренировок прошли медосмотр. Это необходимая процедура, ведь игрокам предстоит выдержать серьезные нагрузки.
На учебно-тренировочных сборах тренировки будут сопровождаться контрольными матчами. Их проведение поможет тренерскому штабу команды просмотреть потенциальных новичков, а также восстановить старые и наладить новые игровые связи. О графике матчей и именах соперников клуб сообщит позже.
Прошлый сезон в УПЛ ЛНЗ завершил на 12 месте. В 30 матчах команда набрала 31 очко.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ подпишет лучшего бомбардира Первой лиги.
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