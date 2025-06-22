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  4. «Могу подтвердить». Клуб УПЛ подпишет лучшего бомбардира Первой лиги
Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 08:28 |
1128
1

«Могу подтвердить». Клуб УПЛ подпишет лучшего бомбардира Первой лиги

Даниил Кравчук станет футболистом черкасского ЛНЗ

22 июня 2025, 08:28 |
1128
1
«Могу подтвердить». Клуб УПЛ подпишет лучшего бомбардира Первой лиги
ФК Эпицентр. Даниил Кравчук

Украинский форвард Даниил Кравчук, в прошлом сезоне выступавший за «Эпицентр», заявил, что продолжит карьеру в черкасском ЛНЗ. Футболист объяснил, почему не перебрался в чемпионат Польши.

– Даниил, как прокомментируете слухи об интересе со стороны ЛНЗ?

– Да, могу подтвердить. Сейчас мы на финальной стадии.

– У вас был вариант трудоустроиться в Польше. Почему не вышло?

– Велись переговоры, но ничего не получилось. Когда информация вышла на публику, я уже знал, что меня там не будет, – сказал Кравчук.

В прошлом сезоне Первой лиги Украины Даниил Кравчук провел 20 матчей, забив 13 голов и отдав 3 результативных передачи. Даниил вместе с Эпицентром завоевал золотые медали соревнований, что позволило клубу квалифицироваться в УПЛ.

Ранее сообщалось, что восемь футболистов покинули расположение черкасского ЛНЗ

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Gargantua81
а Ворскла его отпустила свободным агентом
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